Fin de la novela: 'Chicharito' Hernández reveló que no seguirá en el West Ham la siguiente temporada

¡Se terminó! Javier Hernández llegó con el cartel de goleador a West Ham hace dos temporadas. Sin embargo, el delantero ha tenido un desempeño irregular durante esta etapa en la Premier League de Inglaterra.

‘Chicharito’, a través de su canal en YouTube, reveló que tiene intenciones de abandonar las filas de los ‘Hammers’. Es más, el mexicano desveló que ya tuvo conversaciones con la institución al respecto.

“Creo que West Ham y yo acordamos que lo mejor para mí es que salga (del club)”, aseguró ‘Chicharito’ Hernández. “Mi agente me está buscando otro equipo”, añadió el delantero, quien se convirtió en padre hace unos días.

Eso sí, el goleador afirmó que no tendría problemas en cumplir con el contrato firmado con la entidad londinense en caso no consiga una buena oferta. “Si no lo hay culminaré mi año de contrato sin problemas”, agregó.

‘Chicharito’ ha sido relacionado con el Galatasaray de Turquía y el Valencia de España. El atacante mexicano tendrá unas semanas para definir su futuro para el siguiente curso en Europa.

