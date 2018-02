León vs. Querétaro : se enfrentan este sábado en León de los Aldamas por la fecha 8 de la Liga MX. El cuadro del peruano Joel Sánchez quiere salir de la decimotercera posición del Clausura 2018 y adentrarse en la lista de los ocho mejores que disputarán las liguillas finales. El cotejo dará comienzo a las 08:06 p.m. hora Perú y 07:06 p.m. hora México a través de la señal de Fox Sports en Perú y Fox Sports 2, Imagen televisión y Claro Sports en México.

El delantero brasileño Everaldo Stum, de los Gallos del Querétaro del fútbol mexicano, recordó hoy que su equipo depende de sí mismo para mantenerse en la Primera división y por eso no debe pensar en los demás rivales.

"Tenemos que pensar en nuestro juego, no en los otros. Dependemos de nosotros mismos y yo pienso en el León, el próximo rival, no en Veracruz", dijo al referirse al cuadro "escualo" con el cual el Querétaro echa un pulso por el no descenso en el Clausura 2018.

En una conferencia de prensa en Querétaro, centro mexicano, Stum reconoció que su equipo sufrió un dolor ayer al perder a última hora una ventaja y empatar 2-2 como local ante el Guadalajara, sin embargo eso quedó atrás y ya hoy los jugadores trabajaron con la mente en el siguiente compromiso, el sábado en casa del León.



"Hoy fue otro día; tenemos una pelea contra León fuera de casa y esperamos hacer un buen partido y traer tres puntos de allá", indicó.



Al referirse al encuentro del sábado, pronosticó que será duro, pero el Querétaro saldrá en busca de la victoria.



"Va a ser un partido pegado, nosotros necesitamos el triunfo; ellos vienen de una derrota fuera de casa y van a querer ganar frente a su afición. Puedo garantizar que vamos por los tres puntos", indicó.

León vs. Querétaro: alineaciones probables

León: Yarbrough; Navarro, Mosquera, Herrera, Cornejo; Cecchini, Rodríguez, Hernández, Andrade, Montes; Boselli.



Querétaro: Volpi; Samudio, Corral, Martínez, Mier, Novaretti, Puch, Sánchez, Güemez, Candelo, Everaldo.