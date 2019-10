Podría suspenderse la jornada: fecha 14 de Apertura 2019 Liga MX en horas claves por situación de Veracruz

Un puñado de futbolistas y entrenadores de la liga mexicana externaron el jueves su apoyo a los jugadores del equipo Veracruz de la máxima categoría, quienes atraviesan por momentos difíciles en medio de una crisis por falta de pagos que los han orillado a amenazar con parar su partido de la 14ta fecha del torneo Apertura.

De acuerdo con Álvaro Ortiz, presidente de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales (AMFPRO) jugadores de la primera plantilla le externaron que algunos tienen hasta seis meses sin cobrar su sueldo, mientras que otros tuvieron que sacar a sus hijos de las escuelas o buscar nuevo hogar por no poder pagar sus cuentas. Juntos determinaron no jugar el partido del viernes ante el campeón Tigres, programado para disputarse en el estadio Luis “Pirata” Fuente del puerto mexicano.

“Ahora estamos de este lado y somos afortunados, pero en cualquier momento te toca estar del otro y lo que quieres es que te apoyen tus compañeros de trabajo y así lo vamos a hacer, vamos a apoyar la decisión que ellos tomen, si deciden no jugar, los apoyamos porque es momento de demostrar que estamos unidos", dijo el volante de Chivas, Isaac Brizuela. “Sería lo mejor (parar) tiene que ser un pacto fuerte que se pare al liga y se puedan solucionar estos problemas”.

¿Puede suspenderse la fecha del fútbol mexicano?

El presidente de la liga mexicana, Enrique Bonilla dijo que no pueden apoyar económicamente a los jugadores porque no han recibido una querella oficial y advirtió que si el equipo no se presenta al partido descendería a la segunda división.

“¿Cómo podemos exigir una liga cada vez mejor y al mismo tiempo pedir que se intervenga cuando no existe respaldo documental de lo presuntamente adeudado?, ¿con qué fundamento se puede actuar cuando sólo existen las versiones verbales de los involucrados?”, dijo Bonilla en un comunicado emitido el jueves. “ Como liga necesitamos fortalecer los canales internos para atender estos casos, espacios que han probado su efectividad al paso de los años. En los últimos 16 años ningún jugador se ha quedado sin cobrar y esta no debería ser la excepción pero eso requiere conducir los reclamos no por los medios ni las redes sociales sino por las instancias que hemos creado”.

“En mi país ya se hubiera parado el fútbol, es el momento, si quieren hacer unión es el momento porque hay compañeros de profesión que no lo están pasando bien, es momento de dar el apoyo”, dijo el entrenador uruguayo de Cruz Azul, Robert Dante Siboldi. “ Hay 18 equipos que están al día, entonces es difícil hacer algo cuando no se te debe nada, pero nadie está exento de que un día te pueda pasar, así que hay que brindar el apoyo”.

Medios locales han especulado que la liga se podría detener en este fin de semana, una moción que no ha sido mencionada hasta ahora por el dirigente de la AMFPRO, quien espera que todo se resuelva en las horas previas al encuentro ante Tigres.

► Aquí mando yo: Pochettino avisa al Madrid y asegura que nadie saldrá del Tottenham... ¡incluido Eriksen!



► "Estoy más preocupado que ilusionado con la irrupción de Ansu Fati”: la confesión de Denilson



► Dembélé y Piqué se ‘unen’ a la huelga de Barcelona: no entrenarán el viernes



► "Me empezó a gritar y Pep intervino": Márquez revela el encontronazo que tuvo con Messi en el Barza