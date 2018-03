En el peor momento de su carrera y después de superar una lesión que lo alejó de las canchas durante una temporada larga, Víctor Valdés estuvo apunto de llegar a la Liga MX de la mano de Querétaro.

La historia la contó el actual portero de los 'Gallos blancos', Tiago Volpi. En una entrevista con 'Televisa Deportes', el arquero brasileño contó cómo llegó al cuadro mexicano en lugar del español.

"Para los que no saben la historia, Querétaro tenía prácticamente fichado a Víctor Valdés. Pero qué bueno que optaron por mí, porque soy un hombre muy feliz aquí" , narró el guardameta brasileño.

"No sabemos que habría sido de Víctor Valdés aquí en México, pero destaco la personalidad de la gente de Querétaro por fichar a un portero que nadie conocía por encima de él" , agregó Tiago Volpi en la nota.

No se conocen las razones por las que el ex Barcelona no llegó a la Liga MX. Lo cierto es que en la actualidad, Volpi -en el fútbol azteca desde 2015- sigue haciendo historia en el club y el catalán se ha retirado de la actividad profesional.