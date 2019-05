Liguilla MX de Clausura 2019: conoce todos los cruces de la liguilla, destacando el América vs. Cruz Azul

Este domingo se cerró la décimo séptima y última jornada de la fase regular del Clausura 2019 de la Liga MX y con ello se armaron las llaves de la liguilla, destacando el cruce entre América y Cruz Azul.

Los clubes que alcanzaron un lugar en la etapa de liguilla son en este orden: León, Tigres UANL, Monterrey, Cruz Azul, América, Necaxa, Pachuca y Tijuana.

Las bases del tornero señalan que el primero de la tabla se enfrenta al octavo, el segundo con el séptimo, el tercero con el sexto y el cuarto con el quinto de la clasificación.

De esta manera, las llaves de la liguilla quedan así:

León vs. Tijuana

Tigres vs. Pachuca

​Monterrey vs. Necaxa

Cruz Azul vs. América

Sin duda, el duelo entre las 'Águilas' y la 'Máquina Celeste' es el que se lleva todas las miradas, recordando que estos equipos se enfrentaron en la final del Apertura 2018, con victoria del América. ¿Alguien dijo revancha?

Así quedan los cruces en la liguilla. (Foto: Twitter @2Futalmomento)

