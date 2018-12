Cruz Azul , líder de la fase regular del Apertura 2018 Liga MX, visitará el miércoles a los Rayados del Monterrey en el comienzo de las semifinales de la Liguilla, etapa en la que también llegaron América y Pumas UNAM, protagonistas de la otra serie y que jugarán el jueves.



Cruz Azul y Monterrey jugarán su partido de ida, en la fase de los cuatro mejores en el estadio BBVA Bancomer, casa de los Rayados, que dirige el uruguayo Diego Alonso. La serie se completará el próximo sábado en el estadio Azteca.



En la otra serie, el América, del estratega mexicano Miguel Herrera, chocará con los Pumas de la UNAM, en cuyo banquillo está su compatriota David Patiño, este jueves en la cancha del estadio Olímpico México 68.



Para el partido de vuelta, los Pumas UNAM visitarán al América el domingo en el estadio Azteca.



En los cuartos de final, que ocurrieron el fin de semana, Cruz Azul eliminó al Querétaro, Monterrey a Santos Laguna, Pumas a Tigres, mientras que América a Toluca.



Cruz Azul, América y Pumas, equipos con sede en la capital mexicana y entre los más populares y con más títulos nacionales en México, ocuparon, en ese orden, los tres primeros puestos de la tabla de posiciones. EFE



Liguilla MX - Semifinales - horarios:

Partidos de ida:



5 de diciembre: Cruz Azul vs Monterrey

​9:06 p.m. (hora peruana)



8 de diciembre: Monterrey vs Cruz Azul

​8:00 p.m. (hora peruana)





Partidos de vuelta:



6 de diciembre: América vs Pumas

9:45 p.m. (hora peruana)



9 de diciembre: Pumas vs América

​7:45 p.m. (hora peruana)