‘Chicharito’ Javier Hernández es una de las figuras mexicanas que no formó parte de la convocatoria para la gira europea, en la que México se midió con Holanda y se enfrentará a Argelia. Sobre ello, el entrenador Gerardo Martino dio una explicación.

“Es una cuestión de elección. (Sobre Chicharito) estaría preocupado si lo convoco y no sabe que lo hice, nosotros entendimos que Raúl (Jiménez), Alan (Pulido) y Henry (Martín) eran los que tenían que estar", aseguró Martino, en rueda de prensa virtual, previo al cotejo ante los africanos.

No obstante, Martino no le cerró las puertas al ‘Chicharito' ni a nadie. “Ningún jugador pierde posibilidades de estar en la selección. Hay muchos que estuvieron en la primera (convocatoria) y ahora no, pero siguen en nuestro panorama”, explicó el seleccionador.

Goleador histórico de México, con 52 anotaciones, ‘Chicharito’ Hernández no juega por el ‘Tri’ desde septiembre del 2019, cuando su selección perdió 4-0 a manos de Argentina. Hoy, el presente del delantero no es el de los mejores: no brilla en el Galaxy y solo ha podido anotar un gol con el elenco californiano.

México chocará este martes 13 de octubre con Argelia, vigente campeona de la Copa Africana de Naciones. El enfrentamiento está programado para las 2:00 p.m. (hora peruana), en el Cars Jeans Stadion, de La Haya, y será transmitido por TUDN.

