Le llegó el pase, definió de derecha, pero no pudo abrir el marcador en el México vs. Chile en La Corregidora, de Querétaro. El delantero azteca, el 'Chucky' Lozano , peleó todo el partido hasta el final, pero lamentablemente se encontraba mal ubicado para definir sobre el portero rival. Todos los fanáticos se levantaron de sus asientos, pero no lograron celebrar el gol de Hirving.



Después de vencer por 3-2 a Costa Rica el pasado jueves luego de venir dos veces de atrás, los mexicanos del entrenador interino Ricardo Ferretti han salido a imponer condiciones en su estadio ante un equipo chileno, que quedó a deber con su bajo rendimiento en la derrota por 3-0 con Perú. Ahora buscan lavar la cara.



El técnico de la Selección de México hizo cambios en su alineación y aunque insistió en mover sus piezas, busca la victoria ante un rival que hace dos años goleó por 7-0 a los mexicanos en la Copa América. El delantero del PSV, Hirving Lozano, es una de las incorporaciones del 'Tri', y está en la delantera con Raúl Jiménez y José M. Corona. Se viene un partidazo de los aztecas.