Héctor Herrera rompió su silencio sobre la polémica fiesta de México antes del Mundial

Vuelve luego de 15 meses. Héctor Herrera se pone – de nuevo – la camiseta verde para jugar un partido oficial con su Selección. Sin embargo, en una entrevista con TV Azteca, el mediocampista del Atlético de Madrid contó detalles de la fiesta a la que asistió él con sus compañeros antes del Mundial de Rusia 2018. Sin ir a más detalles, fue un evento que pudo haber cambiado su vida personal como futbolística. Herrera estuvo a punto de no jugar la Copa del Mundo.



“Lo llegué a pensar, pero antes del Mundial, yo quería resolver o aclarar mi situación personal, obviamente que era difícil para mí tomar una decisión de esas, por eso tomé la decisión de salir de la concentración y obviamente con el apoyo del míster Osorio [el entonces entrenador de la Selección mexicana] intenté arreglar lo que había pasado”, contó el futbolista.



"Yo le dije claramente ‘Profe si usted no me deja ir a mi casa yo me voy, con toda la pena del mundo, porque para mí lo más importante es mi familia’, fui ocurrieron las cosas un poco bien, pero después del Mundial no fue pensando en no volver más a la Selección, tomé esa pausa porque creía que era lo más importante para mí, para mi familia, venía un nuevo reto y tengo que conseguir lo más importante que es jugar, para mí el estar aquí es un orgullo”, confesó también en entrevista con Tv Azteca.



Aunque acepto que tuvo que enfrentar esta situación, sin el respaldo de sus compañeros del combinado nacional, Herrera revelé que lo hizo consciente que era el único responsable de afrontar los problemas que había traído con su esposa con la verdad de aquella noche.



“Toca, yo en lo personal, soy una persona que se hace responsable de sus actos, soy consciente de lo que hago, yo asumí la responsabilidad que a mí me tocaba con lo que yo hice, mi consciencia está súper tranquila y por eso tuve el valor de encarar el problema y hacerlo con mi pareja, es la más importante en mi vida y ha sido parte fundamental de mi carrera, mi consciencia estaba súper tranquila”, concluyó. El viernes, Héctor vuelve a jugar y nada menos que ante la Selección de Estados Unidos. Se viene un partidazo.



► PSG no solo preguntó al Real Madrid por Vinicius: ¿qué otro equipo top buscó su fichaje este 2019?



► Messi podría salir en cualquier momento del Barcelona: conoce las principales cláusulas de salida del club



► El futuro es hoy: Xavi Simons entrenó por primera vez con el PSG



► Será para la próxima: Barcelona ofreció estrella a Manchester City y Guardiola respondió con un claro 'no'