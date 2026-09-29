¿Dónde ver vs. EN VIVO y EN DIRECTO, por una nueva ? ¿Qué canales transmitirán este nuevo duelo con Rafael Márquez en el banquillo? Recuerda que podrás disfrutar este compromiso a través de las señales de TUDN, TV Azteca (Canal 7), Azteca 7 y Canal 5 de Televisa, mientras que en Perú se verá por América TV (Canal 4 y América tvGO) y Bicolor+; no lo mires en Fútbol Libre TV. ¿A qué hora se podrá ver el partido? En México a las 7:00 p.m., con un hora más en Perú. No te pierdas este encuentro que se disputará en el Red Bull Arena (New Jersey, Estados Unidos).

México vs. Perú chocan en un amistoso FIFA, que será televisado por TV Azteca 7, TUDN y Canal 7 de Televisa. (Video: Selección Mexicana)
México vs. Perú chocan en un amistoso FIFA, que será televisado por TV Azteca 7, TUDN y Canal 7 de Televisa. (Video: Selección Mexicana)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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