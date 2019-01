'Aquí-no', Pedro: la falta sobre 'Maxi' Meza que terminó en el 2-0 de Monterrey ante León [VIDEO]

Nicolas Sánchez marcó el gol del 2-0 de Monterrey-León por la fecha 2 del Clausura 2019 Liga MX. El futbolista argentino aumentó la cuenta de Rayados en el BBVA Bancomer tras una jugada que nació tras una falta del peruano Pedro Aquino.



Cuando corrían los 71 minutos y el Monterrey ganaba 1-0, el volante peruano cometió una falta en tres cuartos de campo sobre el 'Maxi' Meza. El árbitro del partido le perdonó la tarjeta amarilla al buen Pedro, pero el equipo blanquiazul no iba a hacer lo mismo ante la oportunidad de liquidar el encuentro.



Luego de la escandalosa goleada sobre Pachuca (5-0), los 'Rayados' de Monterrey están dispuestos a asegurar el liderato con puntaje perfecto ante un cuadro que no sabe de triunfos ante su oponente de esta jornada desde el 2014.



En esta segunda fecha, Monterrey, dueño del equipo mejor valorizado de la actual Liga MX, tendrá el plus de sumar en su lista de convocados con el seleccionado argentino Maximiliano Meza, ex Independiente de Argentina, quien ya recibió el transfer internacional y está habilitado para jugar por los 'Rayados'.