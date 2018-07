Monterrey y León se ven las caras este domingo en el marco de la fecha 2 del Torneo Apertura 2018 de Liga MX , donde el peruano Pedro Aquino podría reaparecer en el conjunto de las 'Fieras'. No olvides que podrás seguir el minuto a minuto por la web Depor.com. El duelo será transmitido vía FOX Sports e Imagen TV y arrancará desde las 8:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio León.

El mundialista con Perú hizo su tan esperado debut con el León el sábado pasado, en la derrota de su equipo por 2-0 ante el poderoso Tigres UANL. Aquino hizo su ingreso a los 59 minutos del encuentro; no obstante, no pudo evitar caída ante los 'Felinos'.

PAÍS HORARIO Perú 8:00 p.m. Colombia 8:00 p.m. México 8:00 p.m. Ecuador 8:00 p.m. Chile 10:00 p.m. Argentina 10:00 p.m.

El delantero de León, Claudio González, habló de sus chances de tener más minutos en el equipo al cual llegó para ser goleador. "He tenido la fortuna de que me han dado la oportunidad, me ha tocado marcar, como delantero es muy importante, y aprovecharlo'', expresó el '9' en conferencia de prensa.

Sin embargo, el mexicano es consciente que el de la primera opción es el argentino Boselli. "Lo mío es aprender de Boselli, de todos los delanteros; lo que me destaca es la entrega en los partidos donde me mande, en la Sub 20, Segunda o aquí, siempre lucho con la mejor actitud", comentó

Mucho por mejorar. Cabe recordar que a mitad de semana, los dirigidos por Gustavo Díaz sumaron su segunda derrota de la temporada al caer por 4-3 ante el Mineros de Zacatepec en su debut en la Copa MX 2018.

Por su parte, Monterrey saldrá en busca de su segundo triunfo al hilo luego de salir airoso contra el Pachuca en el Estadio Hidalgo. Los 'Rayados' contarán con la presencia de todas sus figuras cuando visiten este domingo 29 de julio al León por la Liga MX.