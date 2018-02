Monterrey y Necaxa EN VIVO y EN DIRECTO se enfrentan este sábado en el marco de la octava fecha del Clausura 2018 de la Liga MX , en el Estadio Victoria - Aguascalientes, donde los 'Rayados' buscarán seguir en los primeros lugares y esperar un traspié del líder América para darle caza en el primer lugar. El encuentro se disputará desde las 9:00 p.m. (hora local) y 10:00 p.m. (hora peruana).

PAÍS HORARIO México 9:00 p.m. Perú 10:00 p.m. Colombia 10:00 p.m. Argentina 10:00 p.m. Chile 10:00 p.m. Brasil 10:00 p.m.

Los de Antonio Mohamed van con la consigna de no regalar más puntos, tal y como les pasó en la jornada anterior, donde dejaron escapar el triunfo ante Cruz Azul en la recta final (2-2). La mejor noticia para el técnico será tener de regreso a Avilés Hurtado



Los 'Rayados' se ubican en la quinta casilla con 12 puntos.



Necaxa, por su parte, viene cumpliendo una campaña bastante regular. Los 'Rayos' son novenos con nueve puntos, a solo un punto de la última casilla que otorga cupo a la Liguilla, por lo que en casa y con su afición, buscarán sumar de a tres para no despegarse de los ochos primeros lugares.



Sin embargo, la tarea será por más complicada. En primer lugar, porque no logran vencer a Monterrey en casa desde el Apertura 2007. Desde entonces, registran dos derrotas y un empate ante los 'Rayados'.



Además, en el presente torneo, aún no han podido celebrar un triunfo de locales: suman dos empates y una derrota.

Necaxa vs. Monterrey: alineaciones probables:



Necaxa : Marcelo Barovero, Brayan Beckeles, Igor Lichnovsky, Mario de Luna, Miguel Ponce, Matías Fernández, Roberto Carlos Alvarado, Dieter Villalpando, Víctor Dávila, Fernando González, Carlos González. DT. Ignacio Ambriz.





Monterrey : Hugo González, Stefan Medina, César Montes, José Basanta, Leonel Vangioni, Jonathan González, Celso Ortiz, Arturo González, Dorlan Pabón, Avilés Hurtado, Rogelio Funes Mori