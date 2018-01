Monterrey vs. Tijuana se enfrentan este sábado 20 de enero por la tercera fecha del Torneo Clausura 2018 de Liga MX. El partido se jugará en el Esatdio BBVA Bancomer desde las 8:00 p.m. (hora peruana) y será transmitido por Televisa. Los 'Rayados' van por su segundo triunfo en el presente certamen, al igual que los 'Xolos'. Ambos conjuntos tienen cuatro puntos y son dos de los siete equipos invictos hasta el momento.

Monterrey perdió la final de liga el pasado mes de diciembre con su más enconado rival, los Tigres de la UANL, pero días después el cuadro del entrenador argentino Antonio Mohamed conquistó el título de la Copa contra Pachuca, un premio de consolación.

Monterrey vs. Tijuana: horarios del partido País Hora México 7:00 p.m. Perú 8:00 p.m. Colombia 8:00 p.m. Ecuador 8:00 p.m. Venezuela 9:00 p.m. Bolivia 9:00 p.m. Paraguay 10:00 p.m. Chile 10:00 p.m. Uruguay 10:00 p.m. Argentina 10:00 p.m. España 2:00 a.m.

"Me tengo que enfocar en sumar minutos acá; si no juego, no voy a ser visto por el entrenador y lo primordial es ganarme el puesto para demostrar que puedo estar acá y representar a mi país", dijo en la previa el defensor de Monterrey, César Montes. "Debemos seguir sumando con el objetivo de ganar el campeonato", agregó.

En tasnto de Diego Cocca, entrenador de Tijuana, resaltó el trabajo defensivo que debe tener para neutralizar a los atacantes. "Nuestra defensa buscará seguir con el arco en cero, y después la clave es estar ordenados y sólidos para que no nos puedan lastimar; después con la pelota tener espacios para generar nuestro mejor juego", dijo.

La última vez que Tijuana visitó el BBVA Bancomer se llevó un punto tras un empate sin goles. Y la última vez que ambos se enfrentaron fue en el Estadio Caliente, en agosto pasado. En esa ocasión, los 'Rayados' ganaron 3-0.