▷ VER AQUÍ Morelia vs. Monterrey EN VIVO, con Edison Flores y Ray Sandoval por la Liga MX | Clausura 2019

Morelia vs. Monterrey | Liga MX | Clausura MX 2019 |Hoy, desde las 8:00 pm. sigue EN VIVO y EN DIRECTO la fecha 7 del campeonato, que se realizará en el Estadio Generalísimo José María Morelos. El encuentro contará con los peruanos Edison Flores y Ray Sandoval , que buscarán salir del mal momento que pasa el club ante el líder de esta etapa.

Para ver fútbol en vivo , hay que seguir la transmisión minuto a minuto de Depor en su plataforma web. Asimismo, te enseñamos cómo seguir el partido en app móviles y canales de TV exclusivos.

El Morelia - Monterrey abre la jornada del viernes en la Liga MX 2019. El choque encontrará a dos clubes con suertes distintas. Mientras que Morelia pelea por salir de la zona baja sumando apenas 4 puntos; Monterrey es líder del Clausura MX 2019 con 14 unidades.

En el Monarcas Morelia , los peruanos Flores y Sandoval fueron confirmados como titulares. En tanto, Irven Ávila esperará su oportunidad desde el banco de suplentes. Los jugadores nacionales no han podido ayudar a su equipo a sacar mejores resultados en la presente campaña.

En cambio, Monterrey es líder solitario, aunque si Necaxa gana su partido pendiente ante el América podría igualarlo en la punta de la tabla de posiciones. Depor llevará todas las incidencias EN VIVO y EN DIRECTO de este partido de la Liga MX.

Morelia - Monterrey: Últimos partidos del Morelia

23/01/19 COM Morelia 3 - 1 Correcaminos UAT

26/01/19 PRD Necaxa 0 - 0 Morelia

01/02/19 PRD Morelia 1 - 2 Atlas

05/02/19 COM Morelia 2 - 1 Potros UAEM

09/02/19 PRD Pachuca 2 - 0 Morelia



Morelia - Monterrey: Últimos partidos del Monterrey

12/01/19 PRD Monterrey 2 - 2 León

19/01/19 PRD Querétaro 1 - 2 Monterrey

26/01/19 PRD Monterrey 3 - 2 América

03/02/19 PRD Pumas UNAM 1 - 1 Monterrey

09/02/19 PRD Monterrey 4 - 0 Lobos BUAP



Morelia - Monterrey: ¿Qué canales transmitirán el encuentro por la Liga MX?

Morelia - Monterrey: ¿A qué hora es el partido?

Morelia - Monterrey: ¿Quiénes serían los titulares del cotejo?

Morelia: Sosa, Millar, Vegas, Osuna, Flores, Rocha, Valadéz, Meraz, Sansores, Lezcano, Sandoval.

Monterrey: Barovero, Sánchez, Medina, Montes, Meza, Pizarro, Gallardo, Gónzalez, Pabón, Funes Mori, Rodríguez.