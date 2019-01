Necaxa vs Monarcas Morelia: se enfrentan por la fecha 4 del Clausura 2019 Liga MX

Necaxa vs Monarcas Morelia se ven las caras este sábado (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) por la cuarta jornada del Clausura 2019 Liga MX en el Estadio Victoria a partir de las 9:00 p.m. (hora local) y 10:00 p.m. (hora peruana). Sigue la transmisión de TDN y Televisa Deportes, y el MINUTO a MINUTO por la web de Depor.com.

Necaxa vs Monarcas Morelia: horarios:

Ecuador - 10:00 p.m.

Perú - 10:00 p.m.

Colombia - 10:00 p.m.

México - 9:00 p.m.

Bolivia - 11:00 p.m.

Chile - 12:00 a.m. (domingo 26 de enero)

Argentina - 12:00 a.m. (domingo 26 de enero)

Uruguay - 12:00 a.m. (domingo 26 de enero)

Paraguay - 12:00 a.m. (domingo 26 de enero)

España - 4:00 a.m. (domingo 26 de enero)

Necaxa llega a la cuarta jornada con seis puntos y ubicado en el sexto lugar de la clasificación, producto de las victorias en la fecha 2 y 3 ante Pumas y Lobos BUAP, respectivamente, y una derrota, y luego de posponer el primer partido del torneo ante el campeón América.



Por su parte, Monarcas Morelia llega motivado tras conseguir su primer triunfo en el Clausura 2019 Liga MX la jornada anterior, en la que dio cuenta de Veracruz. En los dos primeras fechas, la 'Monarquía' había caído ante Toluca y Santos Laguna.

Hay que recordar que el último duelo entre Necaxa y Morelia en Aguascalientes fue triunfo para los Monarcas por 2 a 1, en partido correspondiente a la jornada 17 del Apertura 2017.