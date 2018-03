Necaxa vs. Pachuca se enfrentan este sábado en el Estadio Victoria por la fecha 12 del Clausura 2018 de Liga MX. El partido, que está programado para las 10 de la noche (hora peruana y 9:00 pm. en México), será transmitido para todo el territorio azteca a través de la señal de Univisión Deportes Network. Recuerda que en esta nota de Depor.com también podrás seguir todas las incidencias.



Para este encuentro de Liga MX, Necaxa llega con la expectativa de volver al triunfo y enrumbar su clasificación a la liguilla final. El equipo de Don Ramón viene de un empate ante Puebla, una derrota ante Santos Laguna y un empate ante Queretaro.



País Hora Perú 22:00 Argentina 00:00 (+1) México 21:00 Colombia 22:00 Chile 00:00 (+1)

El hecho de haber sumado tres partidos sin triunfos han hecho que el Necaxa caiga hasta el décimo puesto de la tabla de posiciones con 14 puntos. Pese a la baja del argentino Claudio Riano por lesión, los rojiblancos esperan enmendar el rumbo este sábado en el Victoria de Aguascalientes.



El sueño de los Tuzos



Al igual que Necaxa , Pachuca tiene 14 puntos en la tabla de posiciones y sueña con la clasificación a la fase final de la Liga MX. Para este encuentro, el equipo donde Keisuke Honda es figura no podrá contar con Víctor Guzmán, por una lesión en la rodilla.



Las estadísticas dicen que el presente de Pachuca no es bueno, pese a que tiene la clasificación a la liguilla a la mano. Entre Copa y Liga, los Tuzos llevan 4 partidos sin conocer la victoria y esperan que esta realidad cambie el sábado ante Necaxa en Aguascalientes.



Necaxa vs. Pachuca: alineaciones confirmadas



Necaxa: Gutiérrez, De Luna, V. Alvarado, Colula, Fernández, Báez, Pérez, R. Alvarado, Villapaldo, Mojica y Barragán.



Pachuca: José Corona, Aldrete, Domínguez, Flores, Roco, Silva, Edgar Méndez, Baca, Montoya, Mena y Mora.