Desde Aguascalientes: Necaxa vs. Veracruz chocan vía Televisa y TDN por fecha 12 del Clausura 2019 Liga MX

Necaxa y Veracruz chocan EN VIVO: AQUÍ sigue el partido EN DIRECTO y ONLINE TV transmisión y narración OFICIAL de Minuto a Minuto LIVE TV AHORA desde Aguascalientes por Clausura 2019 Liga MX. Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.



Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos EN VIVO y EN DIRECTO con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter del Necaxa y Veracruz.

Necaxa vs. Veracruz - horarios en el mundo del partido por Clausura 2019 Liga MX

21:00 horas en México

22:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

23:00 horas en Venezuela, Bolivia

00:00 horas del domingo en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

04:00 horas del domingo en España, Italia, Francia, Alemania

06:00 horas del domingo en Catar y Arabia Saudita

11:00 horas del domingo en China

12:00 horas del domingo en Japón y Corea del Sur

Necaxa y Veracruz cierran la jornada sabatina en Aguascalientes. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este cotejo. Este partido será transmitido en México y Centroamérica por la señal de TDN. Además, en suelo mexicano se podrá apreciar también por Nu9ve. En Estados Unidos vía Univisión Deportes, Streaming internacional HD por Bet365.

Los 'Rayos' del Necaxa marchan en la sexta casilla de la tabla con 18 puntos, luego de su victoria la jornada pasada en campo del Santos Laguna (1-2). 'El Campeonísimo' quiere sostener la aceptable campaña que viene cumpliendo en la Liga MX para lograr un cupo a la liguilla final.

Veracruz, donde milita el peruano Iván Santillán (lesionado), juega sus últimos partidos en la máxima división de fútbol mexicano, luego de confirmarse su descenso.

Los Tiburones Rojos cayeron la jornada pasada como local ante el líder León (2-0) y siguen sin lograr victoria alguna, luego de 11 fechas.

Necaxa vs. Veracruz - alineaciones probables

Necaxa : H. González, O. Mares, F. Meza, V. Alvarado, A. Peña, R. González, F. Gallegos, A. Sepúlveda, B. Fernández, R. Contreras, F. Castro.



Veracruz: S. Jurado, C. Salcido, L. Kontogiannis, B. Carrasco, J. Murillo, D. Chávez, E. García, J. Paganoni, C. Gutiérrez, S. Rodríguez, C. Kazim-Richards.

