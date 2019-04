Pachuca vs. Veracruz: chocan en el Hidalgo por el Clausura 2019 Liga MX vía Fox Sports 2

Pachuca vs. Veracruz juegan (EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO) este sábado 13 de abril, por la jornada 14 del Clausura 2019 de la Liga MX , en el estadio Hidalgo, en Pachuca de Soto, desde las 19:00 horas (horario peruano y mexicano). Sigue la transmisión y narración por la señal de Fox Sports 2 para Sudamérica, México y parte de Centroamérica. En Estados Unidos por Univisión Deportes. Streaming internacional HD vía Bet365. Mira las principales incidencias del juego por el MINUTO a MINUTO de Depor.com.

Pachuca busca sostener su lugar entre los ocho primeros de la tabla que da acceso a la liguilla, frente a un Veracruz, que marcha último en la clasificación. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este choque.

Los 'Tuzos' ocupan la octava casilla del Clausura Liga MX con 21 puntos, aunque tiene un pelotón de equipos debajo pugnando por adueñarse de ese codiciado lugar.

La jornada anterior, Pachuca, que dirige el argentino Martín Palermo, empató sin goles en campo del Santos Laguna.

Veracruz, club ya sentenciado al descenso desde hace varias jornadas, afrontará una nueva fecha con la esperanza de lograr su primer triunfo de la temporada.

Sí, el equipo escualo, luego de 13 jornadas, no sabe lo que es ganar, acumulando solo 4 empates. Es el colero absoluto del campeonato, con registros lamentables: solo 4 goles anotados y 20 recibidos.

Pachuca vs. Veracruz - horarios en el mundo

18:00 horas en México

19:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

20:00 horas en Venezuela, Bolivia

21:00 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

01:00 horas del domingo en España, Italia, Francia, Alemania



Pachuca vs. Veracruz - alineaciones probables

Pachuca : A. Blanco, O. Murillo, E. García, V. Guzmán, J. Hernández, E. Cardona, J. Barreiro, R. López, P. López, I. Sosa, F. Jara.



Veracruz: S. Jurado, C. Salcido, L. Kontogiannis, B. Carrasco, J. Murillo, E. García, R. López, J. Paganoni, C. Gutiérrez, S. Rodríguez, C. Menéndez.

► Diego Costa por Liga Santander: Paolo Guerrero y las sanciones más duras en la historia del fútbol [FOTOS]



► ¡Florentino aprovecha la oportunidad! Real Madrid va por estrella que le dijo que no al Barcelona



​► Diego Latorre lanzó dura crítica contra Alianza Lima tras derrota ante River



​► Selección peruana: las claves del empate de la Sub-17 con Ecuador