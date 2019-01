La intrahistoria del 'AQUISI': Pedro Aquino explicó por qué 'cambió' su apellido en México [VIDEO]

El mensaje detrás del 'cambio' de nombre. El último sábado, en la previa del duelo entre León y Tigres por la Liga MX, Pedro Aquino llamó la atención de todos al lucir una curiosa camiseta que llevaba por nombre: ''Aquisi'. Una especie de juego con su apellido que desde luego no pasó desapercibido, sobre todo en las redes sociales, donde causó bastante asombro e incluso, para algunos, confusión pues se pensó que hubo un error al estampar el nombre del mediocampista.



Sin embargo, todo estaba calculado. Y fue el propio Aquino quien ha dado a conocer la historia detrás de esa camiseta, la cual lleva un mensaje muy importante con el que la 'Roca' pretende llamar a la reflexión por todo lo ocurrido en el último año en el Perú, y no solo en cuando al fútbol se refiere.



"¿Por qué cambié el apellido de mi camiseta? Lo hice para darles un mensaje. Este año quiero que en Perú dejemos de pensar en lo que AQUINO podemos hacer, y empecemos a pensar en lo que AQUISI podemos lograr", señala el jugador del León en el video.



A través de las imágenes, que forman parte de una campaña de una conocida empresa de telefonía, el seleccionado peruano busca reflexionar sobre las distintas dificultades que superó la 'Blanquirroja' camino al último Mundial, como también los aficionados; y a partir de ello, llamar a trasladar esa lucha a otros ámbitos ajenos al fútbol.



"Nos quedan muchos partidos por ganar, en la cancha pero sobre todo fuera de ella. ¡Vamos Perú!", cierra su mensaje Pedro Aquino.

Recodemos que el centrocampista, precisamente en ese encuentro ante Tigres, fue titular pero se vio obligado a retirarse a los 74 minutos por una lesión, que sin embargo, no representaría mayor gravedad y el peruano volvería a tener minutos el sábado frente a Monterrey por la segunda fecha del Clausura 2019.



Pedro Aquino, habitual titular en la 'Fiera', busca llegar en buena forma a la primera convocatoria de la Selección Peruana en el mes de marzo. El equipo del 'Tigre' Gareca enfrentará a Paraguay el 22 de ese mes, en Nueva York, y a El Salvador el 26 en Washington.