En la lista de viajeros: ¿Pedro Aquino jugará la final Tigres vs León por el Clausura 2019 Liga MX?

A la final con lo mejor. Tigres y León protagonizarán una final inédita en la Liga MX , cuyo primer asalto tendrá lugar este jueves en el Estadio Universitario y para el cual ha sido considerado el volante peruano Pedro Aquino quien se encuentra en plena recuperación de una intervención quirúrgica a la que fue sometido hace dos meses debido a una pubalgia.

El último partido de Aquino fue el 27 de enero ante Querétaro por la fecha 4 del Clausura 2019. El peruano no terminó dicho encuentro y desde entonces no ha tenido actividad. De hecho, el mediocampista se sigue recuperando y aún no está totalmente apto para saltar al campo; sin embargo, el club, en una muestra de unión y apoyo, ha decidido convocar a todos los jugadores de su plantilla, incluso al futbolista peruano, que apoyará a sus compañeros desde las gradas.

León y Tigres UANL, los dos mejores clubes del torneo Clausura del fútbol mexicano, buscarán alzar el trofeo de campeón para cerrar con broche de oro la temporada regular en la que finalizaron en los dos primeros lugares y como los equipos más goleadores del certamen.



León, que impuso un récord histórico de 12 triunfos consecutivos, registró 41 puntos en el liderato de la tabla general y sumó 41 goles, mientras que Tigres lo escoltó con 37 unidades y 33 goles.



El primer partido por la final se disputará el jueves en el estadio Universitario de Monterrey, y cuatro días después se jugará el encuentro de vuelta en el estadio Nou Camp de León.



León busca su octavo título tras los conseguido en las temporadas 1947-1948, 1948-1949, 1951-1952, 1955-1956, 1991-1992, y en los torneos Apertura 2013 y Clausura 2014.



En tanto, el equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León va tras su séptima estrella después de las obtenidas en las temporadas 1977-1978 y 1981-1982, y en los torneos Apertura 2011, Apertura 2015, Apertura 2016 y Apertura 2017.

