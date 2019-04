Puebla vs. Morelia vía Azteca Deportes: se miden por el Clausura 2019 Liga MX con Edison Flores

Puebla vs. Morelia chocan (EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO) transmisión vía Azteca Deportes por la fecha 13 de la Liga MX Clausura 2019 en el estadio Cuauhtémoc este viernes desde las 22:00 horas (hora peruana) y 21:00 horas (en México). Sigue la transmisión y narración del encuentro por el MINUTO a MINUTO de Depor.com.



Los peruanos Edison Flores y Ray Sandoval han sido convocados para el encuentro.

Puebla vs. Morelia será un partido entre dos equipos necesitados de los tres puntos pero con objetivos diferentes en la Primera División de México. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en Liga MX.

Puebla vs. Morelia: horarios del partido en el mundo



México 21:00 | Azteca Deportes

Perú 22:00

Ecuador 22:00

Colombia 22:00

Bolivia 23:00

Venezuela 23:00

Argentina 00:00 (sábado)

Chile 00:00 (sábado)

Uruguay 00:00 (sábado)

Paraguay 00:00 (sábado)

Brasil 1:00 am.

España 4:00 am.

Por un lado estará el cuadro 'Camotero' que está cumpliendo una buena campaña al punto de estar en zona de clasificación al octogonal final por el título de la Liga MX. Un tercer triunfo consecutivo acrecentaría las esperanzas de la Franja de meterse en el octogonal final.

Morelia, en tanto, no la pasa nada bien en la Liga MX donde acumula nueve partidos consecutivos sin ganar. La 'Monarquía' de los peruanos Edison Flores, Ray Sandoval (convocados) e Irven Ávila (fuera de la lista) necesita urgente del triunfo para no tener que estar pensando en lo que será la tabla de cociente de los próximos torneos.

Un detalle importante es que en los enfrentamientos directos, Morelia lleva tres triunfos consecutivos sobre Puebla: dos por la Liga MX y uno en la Copa MX donde la 'Monarquía' los eliminó en la tanda de penales.

