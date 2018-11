Puebla vs. Tijuana (EN VIVO y EN DIRECTO / vía TV Azteca / 10:00 p.m.) se ven las caras por la fecha 17 del Apertura de Liga MX en el Estadio Cuauhtémoc, este viernes 23 de noviembre. Podrás vivir el partido por TV Azteca y vivir el MINUTO A MINUTO por la web Depor.com

Sin opciones para llegar a la liguilla por el título, Puebla y Tijuana se enfrentarán solo para cumplir con el calendario del Torneo Apertura. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo por la Liga MX.

Puebla vs. Tijuana: horarios del partido



Ecuador - 10:00 p.m.

Perú - 10:00 p.m.

Colombia - 10:00 p.m.

México - 9:00 p.m.

Bolivia - 11:00 p.m.

Chile - 12:00 a.m. (sábado 24 de noviembre)

Argentina - 12:00 a.m. (sábado 24 de noviembre)

Uruguay - 12:00 a.m. (sábado 24 de noviembre)

Paraguay - 12:00 a.m. (sábado 24 de noviembre)

España - 4:00 a.m. (sábado 24 de noviembre)

Quizás el único objetivo de Puebla sea despedirse de su afición con una victoria. Y es que en casa, la 'Franja' tan solo consiguió tres de los siete partidos que jugó. En los choques restantes empató en dos ocasiones y perdió la misma cantidad de enfrentamientos.

"Yo creo que hicimos un torneo regular, tirando a malo, porque pensábamos que podríamos buscar la clasificación, pero perdimos muchos partidos", afirmó el entrenador de Puebla, Enrique Meza, en conferencia de prensa, hace algunos días.

Puebla, del peruano Anderson Santamaría, deberá pensar en el Torneo Clausura 2019 luego de este choque. En la tabla, el equipo del defensor nacional aparece en el 12° puesto, con 19 puntos.

Tijuana visitará la ciudad poblana con el registro de cuatro derrotas consecutivas en la Liga MX y sin conocer de triunfos desde septiembre pasado. Los 'Xolos' están en el 15° lugar, con 16 unidades.