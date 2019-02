¡Cabezazo inatajable! Carlos González marcó así para Pumas sobre América [VIDEO]

El equipo local se pone en ventaja. En el Pumas vs. América en el Olímpico, el cuadro de visita vio como el paraguayo Carlos González marcaba el 1-0 del partido válido por el Torneo Clausura de la liga mexicana. Todo el estadio retumbó con el tanto, mientras que algunos seguían abucheando a Nicolás Castillo, el ex delantero de los Pumas de la UNAM.



Minuto 48. Centro que llegó desde la izquierda al primer palo para que el delantero de nacionalidad paraguaya ponga el primero del encuentro. No ha tenido muchas posibilidades en el duelo, pero en la primera demuestra que está para marcar para los Pumas.



Tan solo 11 pases y tres remates a la altura del clásico para que aparezca y ponga el primero para el equipo de Pumas. El cuadro americanista, por su parte, no aparece en el marcador, por lo que parece un triunfo de la localía en la Ciudad de México. Partidazo.