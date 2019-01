La sacó barata: Santamaría y una escalofriante falta a Sanvezzo que le costó una amarilla en Liga MX [VIDEO]

Quéretaro vs Atlas | Anderson Santamaría debutó este sábado con la camiseta de los 'Zorros' en la fecha 1 del Clausura 2019 de Liga MX. El peruano empezó con el ánimo al tope, aunque en los primeros minutos del partido se pasó de revoluciones y cometió una escalofriante falta contra un rival.



Cuando corrían los 17 minutos y el marcador iba 0-0, Santamaría, que sonó como refuerzo de Alianza Lima para 2019, midió mal a Sanvezzo y le cometió una dura entrada por detrás. Como era de esperarse, el jugador de los 'Gallos Blancos' se retorció del dolor.



La falta de Anderson Santamaría no quedó impune. El árbitro del partido no tardó en sacarle la tarjeta amarilla, la primera como jugador del equipo de Guadalajara. En redes sociales, el peruano recibió críticas de los contrarios.

Atlas quiere recuperarse

Luego de una discreta presentación en el Apertura 2018, Atlas y Querétaro buscarán iniciar con el pie derecho un nuevo certamen. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que podría marcar el debut del peruano Anderson Santamaría con camiseta de los 'Zorros'.