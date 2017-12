Rafael Puente empezó este jueves la típica conferencia de forma inusual. El técnico de Lobos BUAP antes de iniciar las ronda de preguntas se mostró incómodo por ciertas preguntas personales y señaló directamente a una periodista. Las imágenes se convirtieron en viral .

" Me apena muchísimo hacerlo en frente de todos ustedes, pero así me manejado yo siempre, frontal y esta no será la excepción, te tengo que señalar a ti, Monserrat. En base de los cuestionamientos personales que has hecho le he pedido a la directiva que todas las veces que yo me presente en conferencia de prensa no se te permita el acceso", explicó el DT.

De inmediato la tensión invadió el la sala de prensa de la 'Manada'. Cuando la reportera se dirigía a retirarse, Puente le pregutó: Monserrat, ¿qué día es hoy? A lo que ella respondió: 28. ¿Y el 28 qué es? En ese instante todos los asistentes estallaron en risas.

El 28 se celebra el día de los inocentes, día en el que es normal jugarse bromas y reír con ellas. Puente utilizó sus dotes actorales para hacerle creer a la joven que no podría ser más parte del salón. Las imágenes ya dan la vuelta al mundo.