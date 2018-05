Rafael Puente tomó el viernes su puesto como director técnico de Querétaro en México con el objetivo a largo plazo de llegar a algún club de Europa o a la selección nacional.



Puente llega al banco de Querétaro en sustitución de Luis Fernando Tena, quien el domingo fue cesado por no avanzar a la liguilla para buscar el título del torneo Clausura.



"En el corto plazo convertir a este equipo en valiente, atrevido e intenso, en el mediano plazo tener resultados que le permitan a la afición sentirse identificada y que nos catapulten al prestigio que perseguimos todos y en el largo plazo que me saque de aquí o un equipo de Europa o la selección nacional", dijo Puente tras su presentación.



"Para que llegue eso me falta un mundo de tiempo, señal de que tengo la aspiración y el sueño de estar representando estos colores por un largo tiempo", agregó.



Querétaro será el segundo club que dirija Puente tras estar con Lobos BUAP, equipo con el que logró el ascenso en mayo del 2017 y de donde fue cesado en abril.



El nuevo estratega de Querétaro firmó contrato por un año con opción a extenderlo.



"Sigo viviendo este sueño que espero nunca culmine y la única forma de que éste nunca culmine es trabajando constantemente. Tuvimos el privilegio de que nos llamara esta institución y decidimos aceptar la invitación porque pocos proyectos en el fútbol mexicano tienen definido el rumbo como lo tiene Querétaro", apuntó Puente.