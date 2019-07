Santos Laguna vs. Chivas de Guadalajara EN VIVO, vía FOX Sports 2: Horarios y cómo ver partido de la Liga MX

Santos Laguna y Chivas debutan hoy en el estadio Nuevo Corona de Torreón en la fecha 1 del Apertura 2019 de la Liga MX desde las 18:45 horas (Perú y CDMX). El cotejo será transmitido en exclusiva por la señal de FOX Sports 2 para México y Latinoamérica. Depor.com te presenta el minuto a minuto y las incidencias del encuentro.

El Apertura 2019 de la Liga MX inició el viernes con la victoria de Tijuana (3-1) sobre Puebla en condición de visitante. Continuó ayer la fecja 1 con otros partidos importantes entre Tigres vs. Morelia, Necaxa vs. Cruz Azul, América vs. Monterrey. Y cierra hoy con el Santos Laguna vs. Chivas.

Santos Laguna es uno de los clubes que más amistoso jugó antes del inicio del Apertura 2019 de la Liga MX. Disputaron un total de 5 amistosos frente a Cartaginés (6-1), Venados (3-0), Monterrey (1-1), Toluca (1-1) y Atlas (2-1). Ahora, contra las Chivas arranca la temporada 2019-2020.

Chivas de Guadalajara , por su parte, también se preparó con dos giras antes de arrancar en la Liga MX. Solo venció a Pioneros de Cancún por 2-0. Luego cayó en los demás partidos frente a River Plate (5-1), Boca Juniors (2-0), Fiorentina (2-1) y Benfica (3-0). Visita al Santos Laguna para romper su mala racha.

Las Chivas de Guadalajara acumulan cuatro torneos consecutivos sin clasificar a la Liguilla de la Liga MX. Para este torneo, ficharon al delantero Oribe Peralta y recuperaron al portero Antonio Rodríguez, dos apuestas para tentar el título en el Apertura 2019.

Santos Laguna vs. Chivas Guadalajara: Horarios de transmisión

Perú - 18:45 horas

Ecuador - 18:45 horas

Colombia - 18:45 horas

México - 18:45 horas

Bolivia - 19:45 horas

Paraguay - 19:45 horas

Chile - 19:45 horas

Venezuela - 19:45 horas

Argentina - 20:45 horas

Uruguay - 20:45 horas

Brasil - 21:45 horas

España - 01:45 horas (lunes 22 de julio)



Santos Laguna vs. Chivas Guadalajara: Canales para ver la Liga MX

Argentina FOX Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur

Bolivia FOX Sports 2 Cono Sur

Chile FOX Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur

Colombia FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur

Costa Rica Fox Sports 2 Cono Norte, FOX Play Norte

Ecuador FOX Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur

El Salvador FOX Play Norte, Fox Sports 2 Cono Norte

Guatemala Fox Sports 2 Cono Norte, FOX Play Norte

Honduras Fox Sports 2 Cono Norte, FOX Play Norte

México FOX Play Norte, Fox Sports 2 Cono Norte

Nicaragua FOX Play Norte, Fox Sports 2 Cono Norte

Panamá FOX Play Norte, Fox Sports 2 Cono Norte

Paraguay FOX Sports 2 Cono Sur

Perú FOX Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur

Estados Unidos FOX Deportes, Fox Soccer Plus

Uruguay FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur

Venezuela FOX Play Norte, Fox Sports 2 Cono Norte