Con anotaciones de los argentinos Nicolás Sánchez y Rogelio Funes Mori en un lapso de cinco minutos de la parte complementaria, Monterrey se ubicó en semifinales al vencer a domicilio 2-0 al campeón Santos Laguna, que quedó eliminado de la competencia por la Liguilla MX.



Sánchez convirtió su séptimo tanto de la campaña a los 53 minutos y Funes Mori sentenció la serie a los 58 para darle a Rayados una victoria con marcador global de 3-0. Monterrey, que no se consagra campeón desde el Apertura 2010, se mete a la ronda de los cuatro mejores por segunda ocasión en las últimas tres temporadas.



Los 'Rayados' terminaron en el quinto puesto en la temporada regular y deben esperar los resultados del domingo para conocer a su oponente en la siguiente fase. Santos, que concluyó cuarto luego de 17 fechas, vio ahogado su sueño de convertirse en el tercer equipo en lograr un bicampeonato desde que se instauraron los torneos cortos en 1996.



Los 'Guerreros' dominaron la primera mitad y generaron un par de jugadas de peligro, la primera a los 24, cuando el uruguayo Jonathan Rodríguez estrelló un tiro al travesaño y una más a los 30, cuando el paraguayo Osvaldo Martínez conectó un disparo que fue rechazado con apuros por el arquero argentino Marcelo Barovero.



Monterrey, que había llegado muy poco, tomó la ventaja en una jugada a pelota detenida por el costado izquierdo en la que Sánchez superó a su marcador y conectó remate de cabeza que entró pegado a la base del poste del arquero Jonathan Orozco.



Poco después Funes Mori recibió un gran pase del colombiano Avilés Hurtado y convirtió con tiro rasante y pegado al poste izquierdo.



INCIDENCIAS del Santos Laguna vs. Monterrey

LA PREVIA DEL PARTIDO

Los 'laguneros' necesitan revertir el 1-0 de la ida ante los 'Rayados' si quieren seguir con vida en el torneo mexicano. Parten con la ventaja de estar mejor ubicados en la tabla general. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en Liga MX.

Santos Laguna vs. Monterrey: horarios en el mundo

Perú: 10:00 p.m.

Colombia: 10:00 p.m.

Ecuador: 10:00 p.m.

Argentina: 12:00 a.m. (domingo)

Chile: 12:00 a.m. (domingo)

Paraguay: 12:00 a.m. (domingo)

Uruguay: 12:00 a.m. (domingo)

México: 9:00 p.m.



El solitario gol de Rogelio Funes Mori en la ida le ha dado la ventaja al Monterrey al que le basta el empate para clasificar a las semifinales de la Liga MX. La derrota, por el orden de posiciones en la tabla general, favorece a Santos Laguna que, al haberse ubicado el cuarto lugar, le basta con el triunfo por 1-0 para estar en la siguiente etapa.

La duda en Santos Laguna pasa por el delantero Jonathan Rodríguez que terminó sentido en el partido de ida y será esperado hasta último minuto para ser incluido en el equipo titular. Cabecita junto a Julio Furch han marcado 21 de los 27 goles Verdiblancos en la fase regular.

Monterrey, en tanto, no se caracterizó por tener un goleador nato (Nicolás Sánchez marcó 6 tantos en la fase regular), pero sí por ser un equipo donde cualquiera puede anotar. No por algo sus 25 goles en la Liga MX están distribuidos en nueve jugadores distintos. Por lo que Santos deberá tomar sus precauciones si no quiere despedirse del título.

Santos Laguna vs. Monterrey: probables alineaciones



Santos Laguna: Orozco; Abella, Nervo, Dória, Angulo; Martínez, Vásquez, Preciado, Lozano; Furch, Rodríguez.



Monterrey : Barovero; Medina, Sánchez, Basanta; Rodríguez, Pizarro, Ortiz, Vangioni; Pabón, Gallardo, Funes Mori.