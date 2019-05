Santos Laguna vs. Pumas: se enfrentan en partidazo en Nuevo Corona por la jornada 17 de la Liga MX

Santos Laguna y Pumas se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | LIVE HD) vía TV Azteca ONLINE TV por la decimoséptima jornada del Clausura 2019 de Liga MX desde el imponente Nuevo Corona. Sigue el minuto a minuto por Depor.com. Revisa la transmisión del partido para toda Latinoamérica STREAM desde las 18:06 horas en Perú y en México. Partidazo.

Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación. Depor.com te ofrece el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de Santos y Pumas.



Santos Laguna vs. Pumas: horarios en el mundo

México - 6:06 p.m.

Ecuador - 6:06 p.m.

Perú - 6:06 p.m.

Colombia - 6:06 p.m.

Bolivia - 7:06 p.m.

Chile - 7:06 p.m.

Paraguay - 7:06 p.m.

Argentina - 8:06 p.m.

Uruguay - 8:06 p.m.

España - 1:06 a.m. (lunes 6 de mayo)

Santos y Pumas se verán las caras y buscarán cerrar su participación en la fase regular de la liga mexicana con una alegría. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Nuevo Corona.



Sin opciones de alcanzar un boleto para la liguilla final por el título, lo único que estará en juego en Torreón será el honor y los tres puntos. Santos y Pumas deberán escribir su última historia de un semestre para el olvido.

Hasta el momento, Santos Laguna ha conseguido cinco victorias, cuatro empates y siete derrotas, resultados que le han hecho llegar a 19 puntos y a ocupar el duodécimo casillero, 6 menos que Tijuana, el octavo.

Por su parte, Pumas registra cuatro triunfos, cinco empates y siete caídas. Por lo pronto, los 'Felinos' se ubican en el decimocuarto puesto con 17 unidades.

En la previa, el entrenador de Pumas, Bruno Marioni aseguró tener la certeza de su continuidad en el banquillo del equipo. "Estoy convencido de que voy a continuar aquí", declaró Marioni este jueves en la última comparecencia ante los medios de comunicación del torneo Clausura 2019.



El timonel sudamericano de 43 años reveló que aún no se ha reunido con el presidente del club, Rodrigo Ares de Parga, para conocer su futuro de cara al Apertura 2019. "No he hablado con Rodrigo sobre la continuidad porque tengo contrato de tres años, entiendo que no habría que hablar", apuntó.



"Necesitamos tratar de terminar bien, es nuestra obligación sacar un buen resultado y que cerremos el torneo con el ánimo arriba", agregó Marioni de cara al juego contra Santos Laguna.

