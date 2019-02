Santos Laguna vs. Toluca: se enfrentan en el estadio Nuevo Corona por jornada 8 de Clausura 2019 Liga MX

Santos Laguna y Toluca (EN VIVO | EN DIRECTO | LIVE HD) vía Sky HD por la octava fecha del Torneo Clausura 2019 de Liga MX desde el estadio Nuevo Corona de Torreón este fin de semana. Sigue el minuto a minuto por Depor.com este domingo desde las 1:00 de la tarde (hora peruana) y una hora antes en México.

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración para conocer más del Santos Laguna y Toluca

Sky HD transmite este encuentro para suelo mexicano y parte de Centroamérica. Streaming internacional vía Bet365 y Blue To Go Video Everywhere.

Santos Laguna espera mantener el buen ritmo en la Liga MX este domingo cuando reciba a un Toluca que no levanta cabeza y que marcha en la parte baja de la clasificación.

Los 'Guerreros', dirigidos por Salvador Reyes, vienen de vencer como visitantes al Cruz Azul (1-2) y a mitad de semana golearon por 2-6 al Marathón de Honduras por la ida de octavos de final de la Concachampions.

Buen momento el que atraviesa Santos Laguna, tanto en el torneo local, donde ocupa la sexta casilla con 11 unidades, como en el internacional.

La otra cara de la moneda es Toluca, equipo dirigido por el argentino Rolando Cristante, que la fecha pasada de la Liga MX cayó goleado por 3-0 en casa del León y a mitad de semana perdió por similar marcador ante el Sporting KC de la MLS de Estados Unidos por la Concachampions.

A todo nivel, los 'Diablos Rojos' del Toluca no gana desde has 6 partidos (5 derrotas y un empate).

Santos Laguna vs. Toluca - horarios en el mundo

18:06 horas en México

19:06 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

20:06 horas en Venezuela, Bolivia

21:06 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay

22:06 horas en Brasil

01:06 horas del lunes en España, Italia, Francia, Alemania

03:06 horas del lunes en Catar y Arabia Saudita

08:06 horas del lunes en China

09:06 horas del lunes en Japón y Corea del Sur

Santos Laguna vs. Toluca - alineaciones probables

Santos Laguna : Jonathan Orozco, Hugo. Nervo, Dória, José Abella, Gerardo Arteaga, Ayrton Preciado, José Vázquez, Diego Valdés, Ulises Rivas, Brian Lozano, Javier Correa.



Toluca: Alfredo Talavera, Jonathan Maidana, Osvaldo González, Rodrigo Salinas, Adrián Mora, Pablo Barrientos, Felipe Pardo, Iván Acero, Federico Mancuello, Emmanuel Gigliotti, Enrique Triverio.

