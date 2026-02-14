El Clásico Nacional entre Chivas y América paraliza a Estados Unidos este sábado 14 de febrero, y no hay mejor forma de vivirlo que a través de Peacock TV. Si eres residente en EE. UU., la plataforma de streaming de NBCUniversal te ofrece la señal de Telemundo Deportes EN VIVO, permitiéndote disfrutar de cada jugada en alta definición y con narración 100% en español. Olvídate de las interrupciones y conéctate desde cualquier dispositivo para ver al Rebaño Sagrado defender su casa en el Estadio Akron frente a las potentes Águilas del América en este 2026.

La batalla por el orgullo mexicano llega en un momento clave, con figuras como Henry Martín y el “Piojo” Alvarado listos para definir el rumbo del torneo. Al sintonizar Telemundo Deportes ahora, tendrás acceso a análisis exclusivos, previas detalladas y entrevistas a pie de campo que solo la casa oficial del fútbol en español puede ofrecer. Ya sea que uses la app de Peacock en tu smart TV, tablet o celular, la experiencia de usuario está optimizada para que no te pierdas ni un segundo de la rivalidad más grande de la Liga MX desde cualquier rincón de la Unión Americana.

Además de Peacock, puedes seguir este choque épico mediante Universo NOW y las plataformas digitales de Telemundo, asegurando una cobertura total para los fanáticos del fútbol online. Los antecedentes de 2025 dejaron la moneda en el aire, y este Clásico de México promete ser el regalo perfecto para los amantes del deporte en el Día de San Valentín. ¡Prepárate para una transmisión de élite, ajusta tu suscripción y únete a los millones de hispanos fanáticos del fútbol mexicano que vibrarán con el Chivas vs. América!

Chivas de Guadalajara se enfrenta a Club América por el Clausura 2026 de la Liga MX, este sábado 14 de febrero (Foto: Composición Gestión / @ClubAmerica / @Chivas)

¿Cómo ver Telemundo Deportes EN VIVO, Chivas de Guadalajara — Club América por streaming desde Estados Unidos?

Se puede ver Telemundo en streaming mediante su app oficial con acceso de proveedor de TV y a través de plataformas OTT como Peacock, Hulu Live TV, YouTube TV y Fubo, con disponibilidad sujeta a región y derechos de transmisión. En las siguientes opciones para seguir la transmisión del partido entre Chivas de Guadalajara y Club América por la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX en los Estados Unidos.

App Telemundo (iOS/Android) : permite ver TV en vivo 24/7 iniciando sesión con el proveedor de TV; ofrece episodios al día siguiente y algunos créditos gratis sin login, compatible con Chromecast.

: permite ver TV en vivo 24/7 iniciando sesión con el proveedor de TV; ofrece episodios al día siguiente y algunos créditos gratis sin login, compatible con Chromecast. Peacock : incluye muchas series y catálogos de Telemundo bajo demanda; no transmite simultáneo en el horario de emisión inicial, pero permite ponerse al día con temporadas recientes y clásicos.

: incluye muchas series y catálogos de Telemundo bajo demanda; no transmite simultáneo en el horario de emisión inicial, pero permite ponerse al día con temporadas recientes y clásicos. Hulu + Live TV : integra la señal de Telemundo en mercados compatibles dentro de Estados Unidos, con prueba para nuevos usuarios en algunos casos.

: integra la señal de Telemundo en mercados compatibles dentro de Estados Unidos, con prueba para nuevos usuarios en algunos casos. YouTube TV : ofrece canales locales incluyendo Telemundo en áreas disponibles, con DVR en la nube y prueba gratuita según promociones vigentes.

: ofrece canales locales incluyendo Telemundo en áreas disponibles, con DVR en la nube y prueba gratuita según promociones vigentes. Fubo: incluye Telemundo en planes con enfoque especial.

¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, Chivas de Guadalajara — Club América en Estados Unidos?

Si deseas encontrar la señal de Telemundo en tu servicio de cable o cableoperador de preferencia en los Estados Unidos, aquí te dejo la lista de los canales disponibles, según el estado donde te encuentres, en Xfinity, Spectrum, Optimum, Cox, Dish y DIRECTV. Estas son las alternativas que tiene para mirar el Tigres UANL-Toluca por la Final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Ciudad de EE.UU. Señal Local (Antena) Xfinity Spectrum Cox Optimum Dish Network DIRECTV Albuquerque, Nuevo México Canal 2 Canal 18 N/A N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Atlanta, Georgia Canal 47.2 Canal 18 N/A N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Austin, Texas Canal 42.2 N/A Canal 55 N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Bakersfield, California Canal 13 N/A Canal 30 N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Baltimore, Maryland Canal 4.3 Canal 565 N/A N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Bronx, Nueva York Canal 47 N/A Canal 47 N/A Canales 16 y 1007 Canal 835 Canales 406 y 407 Brooklyn, Nueva York Canal 47 N/A Canal 47 N/A Canales 16 y 1007 Canal 835 Canales 406 y 407 Buffalo, Nueva York N/A N/A Canal 60 N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Charlotte, Carolina del Norte Canal 9.2 N/A Canal 803 N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Chicago, Illinois Canales 5.3 y 44 Canal 4 N/A N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Cincinnati, Ohio Canal 25 N/A Canal 803 N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Cleveland, Ohio Canal 6 N/A Canal 25 N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Colorado Springs, Colorado Canal 13.2 Canal 13 N/A N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Columbus, Ohio Canal 23.3 N/A Canal 25 N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Dallas, Texas Canal 39 N/A Canal 10 N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Denver, Colorado Canal 25 Canal 11 N/A N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Detroit, Michigan N/A Canal 611 N/A N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407 El Paso, Texas Canal 48 N/A Canal 11 N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Fort Lauderdale, Florida Canal 51 Canal 13 N/A N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Fort Worth, Texas Canal 30 N/A Canal 10 N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Fresno, California Canal 51 Canal 11 N/A N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Houston, Texas Canal 47 Canal 11 N/A N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Indianápolis, Indiana Canal 47 Canal 245 Canal 355 N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Jacksonville, Florida Canal 30.4 Canal 221 N/A N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Las Vegas, Nevada Canal 39 N/A N/A Canal 9 N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Louisville, Kentucky N/A N/A Canal 358 N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Memphis, Tennessee N/A N/A N/A N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Miami, Florida Canal 51 Canal 13 N/A N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Milwaukee, Wisconsin Canal 17 Canal 27 N/A N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Minneapolis, Minnesota Canal 25 Canal 100 N/A N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Nueva York, NY Canal 47 N/A Canal 47 N/A Canales 16 y 1007 Canal 835 Canales 406 y 407 Oklahoma City, Oklahoma Canal 30 N/A N/A Canal 5 N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Orlando, Florida Canal 31 Canal 21 Canal 62 N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Filadelfia, Pensilvania Canal 62 Canal 24 N/A N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Phoenix, Arizona Canal 39 N/A N/A Canal 20 N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Pittsburgh, Pensilvania N/A Canal 565 N/A N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Portland, Oregón Canal 29 Canal 26 N/A N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Sacramento, California Canal 33 Canal 25 N/A N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407 St. Louis, Misuri Canal 45 N/A Canal 333 N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407 St. Paul, Minnesota Canal 25 Canal 100 N/A N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Salt Lake City, Utah Canal 20 Canal 20 N/A N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407 San Antonio, Texas Canal 60 N/A Canal 17 N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407 San Diego, California Canal 48 N/A N/A Canal 20 N/A Canal 835 Canales 406 y 407 San Francisco, California Canal 48 Canal 18 N/A N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407 San José, California Canal 48 Canal 18 N/A N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Seattle, Washington Canal 7.4 Canal 326 N/A N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Tampa, Florida Canal 49 Canal 21 Canal 19 N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Tucson, Arizona Canal 40 Canal 10 N/A Canal 10 N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Washington, D.C. Canal 44 N/A N/A N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407

Lee esta nota y sabrás cómo ver el Club América vs. Chivas de Guadalajara EN VIVO por el Clausura de la Liga MX 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)

Hora, TV y dónde ver Chivas de Guadalajara — Club América por Telemundo Deportes

Partido : Chivas de Guadalajara — Club América

: Chivas de Guadalajara — Club América Fase: Fecha 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX

Fecha 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Canal de TV : Telemundo (Telemundo Deportes)

: Telemundo (Telemundo Deportes) Streaming online : Roku, YouTube Samsung TV Plus y Fire TV

: Roku, YouTube Samsung TV Plus y Fire TV Horario : 10:07 p.m. ET / 9:07 p.m. Tiempo del Centro de CDMX / 7:07 p.m. PT

: 10:07 p.m. ET / 9:07 p.m. Tiempo del Centro de CDMX / 7:07 p.m. PT Lugar: Estadio Akron de Zapopan, Jalisco (México)

Club Deportivo Guadalajara recibe al Club América en el Estadio Akron de Zapopan por la Jornada 6 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. | Crédito: GEC