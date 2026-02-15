Si vives en Estados Unidos, esta es la opción correcta para ti. Este sábado 14 de febrero, desde el Estadio Akron de Jalisco, Chivas de Guadalajará recibirá a América en una nueva edición del Clásico Nacional, esta vez por la Jornada 6 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. La transmisión en Estados Unidos estará a cargo del Canal Universo y Universo WOW en streaming online, a partir de las 10:07 p.m. ET o 7:07 p.m. PT , donde podrás seguir el minuto a minuto de este duelo.

Chivas vs América por la Liga MX | Foto: Diseño: Christian Marlow

¿Qué es el canal Universo y por qué es clave para ver el Clásico Nacional, Club América vs. Chivas de Guadalajara?

Universo es la cadena hermana de Telemundo (parte de NBCUniversal) diseñada para los hispanos en EE. UU. Es la casa oficial para ver los mejores partidos de la Liga MX con narración en español y calidad de alta definición. Si buscas el Club América vs. Chivas de Guadalajara en vivo por el Clausura 2026 de la Liga MX, este es el canal donde la pasión se vive al máximo.

Si prefieres verlo por Internet, puedes descargar la aplicación Universo Now App (disponible en Google Play y Apple App Store) y a través de la página oficial de NBC Universo.

¿Cómo puedo ver Universo EN VIVO y gratis en EE. UU.?

La forma más rápida de acceder sin costo es aprovechar la prueba gratuita de 5 días de DirecTV Stream. Es una excelente opción para ver el Clásico Nacional este fin de semana de San Valentín sin pagar una suscripción inmediata. Solo asegúrate de cancelar antes de que termine el periodo de prueba si no deseas continuar.

¿En qué plataformas de streaming está disponible Universo?

Puedes encontrar Universo como un “add-on” o complemento en los planes de Sling TV (paquete español) y YouTube TV (Spanish Plus). Ojo: desde finales de 2025, el canal ya no está disponible en Fubo, por lo que deberás elegir una de las opciones anteriores para asegurar tu lugar en el partido.

¿Cuál es el costo de los servicios que incluyen Universo?

Los precios varían según el proveedor. Sling TV es de las opciones más económicas (desde $45.99 + $4.99 del paquete en español), mientras que YouTube TV ofrece una cobertura más amplia por unos $82.99 mensuales más el extra de canales latinos. DirecTV sigue siendo el líder en deportes, aunque con un costo base más alto.

Televisión por Satélite/Cable Canal DirecTV Canal 410 (HD) DishLATINO Canal 838

¿Puedo ver el partido Club América vs. Chivas de Guadalajara si estoy fuera de Estados Unidos?

Si te encuentras de viaje pero tienes tu suscripción activa de EE. UU., puedes usar una VPN (Red Privada Virtual) para evitar bloqueos geográficos. Solo conéctate a un servidor en Estados Unidos, abre tu app de streaming favorita y disfruta del choque entre las Águilas y el Rebaño Sagrado como si estuvieras en casa.

Horario, TV y dónde ver Club América vs. Chivas de Guadalajara por Clásico Nacional de la Liga MX

Partido : Club América vs. Chivas de Guadalajara por Clásico Nacional de la Liga MX 2026

: Club América vs. Chivas de Guadalajara por Clásico Nacional de la Liga MX 2026 Canal de TV : Telemundo (Telemundo Deportes)

: Telemundo (Telemundo Deportes) VER Telemundo en Streaming : Roku, YouTube Samsung TV Plus y Fire TV

: Roku, YouTube Samsung TV Plus y Fire TV Horario : 10:07 p.m. ET / 7:07 p.m. PT

: 10:07 p.m. ET / 7:07 p.m. PT Lugar: Estadio Akron de Jalisco, Guadalajara (México)

Club Deportivo Guadalajara recibe al Club América en el Estadio Akron de Zapopan por la Jornada 6 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. | Crédito: GEC