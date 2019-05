André-Pierre Gignac, el 'Napoleón' que llegó de Francia para conquistar la Liga MX

Tenía 28 años cuando Marcelo Bielsa llegó a Francia, en 2014. Su máximo logro como futbolista había sido dos subcampeonatos de la Ligue 1 con el equipo que lo identifica en Francia, Olympique de Marsella (2010/11 y 2012/13). Sin embargo, con el arribo del entrenador argentino, la esperanza le saltaba por los codos.



En esa primera temporada (2014/15), el equipo del ‘Loco’ no pudo campeonar, pero elaboró un Marsella sumamente competitivo, que estuvo a un paso de arrebatarle la gloria al poderoso PSG. Y entre los más destacados aparecía Andre-Pierre Gignac , goleador del equipo de Bielsa (23 en 38 encuentros) y usualmente convocado a la selección francesa. Parecía que su carrera se relanzaba.

Gignac jugó en Marsella entre 2010 y 2015. Fue el goleador de la liga en 2014 (19), delante de Zlatan y Ben Yedder, ambos con 18. (Foto: AP) Gignac jugó en Marsella entre 2010 y 2015. Fue el goleador de la liga en 2014 (19), delante de Zlatan y Ben Yedder, ambos con 18. (Foto: AP)

Sin embargo, en diciembre de 2014, Gignac remeció Francia: "En junio vence mi contrato y creo que me iré. Estoy buscando nuevos retos profesionales", comentó, dando sustento a los rumores que lo vinculaban al Inter de Milán. A nadie se le ocurrió que la aventura del delantero francés iría mucho, mucho más allá.



En sintonía con la política de fichar extranjeros de ligas poderosas, Tigres de la Liga MX le guiñaba el ojo. Entonces en junio, con su carta pase en la mano al no renovar con el 'OM', se planteó un debate. ¿Preferiría hacerse la vida fuera del ‘Viejo Continente’ o luchar por el sueño de conquistar Europa?

Cuando el presidente del club mexicano vacacionaba en una isla del Caribe, André-Pierre Gignac se reunió con él gracias a la conexión con su agente. Tras haberse enamorado de Tigres vía redes sociales, el delantero quiso conocer mejor a los dirigentes y al entrenador 'felino', el experimentado 'Tuca' Ferretti. Tres horas de reunión bastaron. Para las 7 de la mañana del día siguiente, todo estaba firmado.

El gol que convirtió a Gignac en uno de los dos máximos anotadores de la historia de Tigres. (Getty Images / Televisa)

Son el uno para el otro

André-Pierre Gignac , entonces, llegaba como la principal estrella de la Liga MX para el Apertura 2015. ¿Qué otro equipo mexicano podía darse el lujo de tener a un jugador de la selección francesa u otra igual de poderosa? Tigres hacía el negocio de su vida y empezaba a enamorarse de un delantero que terminaría siendo ídolo en los años venideros.

Ya pasaron cuatro años desde aquella bomba que hizo temblar al resto de equipos mexicanos, cuyos temores acabaron confirmados (y hasta excedidos). Desde que llegó, el francés y Tigres han hecho una dupla letal, consiguiendo nada menos que cuatro ligas. La misma cantidad ha ganado el rival de toda la vida, Monterrey, pero en 73 años.



Además, los 'felinos' de Nuevo León ganaron tres en tres ocasiones la Copa Campeón de Campeones, que enfrenta al ganador del Apertura con el ganador del Clausura. El torneo se creó en 1942, y estas han sido las únicas tres veces que Tigres ha ganado esta definición. En la última, un 4-0 sobre Santos Laguna, André-Pierre Gignac anotó un gol.

Santos Laguna es de las víctimas favoritas de Gignac: le ha hecho 4 goles en los últimos 6 enfrentamientos. El último es el del video: el gol en el Campeón de Campeones 2018. (Foto: Mexsport / Video: Televisa)

Por eso, si Tigres quería marcar tendencia en su país, dio en el clavo. Las características de André-Pierre Gignac calzan a la perfección con el sistema del 'Tuca' Ferretti, y ello ha derivado en un récord importantísimo para los 'felinos'. Con el gol que le dio el Clausura 2019 al equipo regiomontano , el francés igualó a Tomás Boy como máximo goleador en la historia del club, con 104 goles.

La única deuda: la Concachampions

Y aunque el francés parece ser el nuevo Napoleón en México, a nivel de CONCACAF tiene una espina clavada. Van tres finales perdidas en los cuatro años de Gignac en México. Tras América y Pachuca, la de este año, ante el rival de toda la vida (Monterrey), fue la más dolorosa. A pesar de que luego Tigres sacó a Rayados de la lucha por el Clausura, la herida no ha cerrado.



“El campeonato local ya lo logramos cuatro veces. Ahora nos falta la Concachampions y no voy a parar hasta conseguirla”, comentó, con determinación, André-Pierre Gignac el último domingo, después de ganar su cuarta liga en cancha del León.

Monterrey le ganó la final de la Concachampions a Tigres, en el que acaso fue el clásico regio más importante de la historia (Captura / Video: FOX Sports)

Ya tiene 33 años y en el país azteca no tienen otra que compararlo con la etapa de José Saturnino Cardozo en el Toluca. El paraguayo, quien anotó 258 tantos en el fútbol mexicano, no podrá ser alcanzado por Gignac –por falta de tiempo–, aunque el francés tiene todo para tener un final tan glorioso como el del 'Diablo Mayor', quien también ganó cuatro ligas y una Concachampions.

Con una nueva chance de lograr el título continental, Gignac no tiene reparos en decir que espera retirarse en el equipo que le ha robado el corazón. “Lo de Boca Juniors y Los Ángeles Galaxy es todo humo, ya he dicho varias veces que me quiero retirar aquí”, señaló. Tendrá al menos un par de años más para ampliar la leyenda, y asentarse como el francés más querido y respetado de este lado del 'charco'.

