Ricardo Ferretti volvió a dar de qué hablar durante su conferencia de prensa con los Tigres , luego de que se enojara e insultara a un reportero que no lo dejaba contestar con tranquilidad a otro comunicador. El ‘Tuca’ perdió la paciencia, aunque de forma sutil.



El técnico brasileño mostró su disgusto contra un periodista que estaba hablando mientras él charlaba con los medios de comunicación. Ya en otra oportunidad, lo había hecho de otra forma.



"Tal vez mi educación no es tan buena, pero mi papá y mi mamá me decían que cuando alguien hable no hables, escucha. Entonces voy a esperar que aquel idiota termine de hablar para poder contestarte", mencionó el estratega de Tigres con un tono muy serio.



Después del disgustó que pasó Ferretti, éste siguió atendiendo a los medios de comunicación y habló de lo que hizo su escuadra durante la fecha 1 del Torneo Apertura 2018 , en la que el conjunto de la UANL se impuso 2-0 a León de nuestro compatriota Pedro Aquino.



"Siempre es agradable que tu equipo inicie ganando porque aunque faltan muchos juegos, las primeras jornadas la gente no tiene mucho interés, incluso a nosotros mismos nos ha pasado de que los inicios no son anda agradables, entonces se nos olvida que en la fecha 1 y la 17 los partidos cuentan lo mismo", comentó.



Mira el calendario del Torneo Apertura de la Liga MX y sigue cómo van los equipos en la tabla de posiciones .