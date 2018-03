Tigres UANL vs. León se miden este sábado en el Estadio Universitario por la jornada 13 del Clausura 2018 de la Liga MX. Los 'Felinos' van en busca de un triunfo que les permita mantener la racha de 23 juegos de local sin conocer la derrota, y que los mantenga en la pelea por el primer lugar de la clasificación. El duelo se jugará desde las 8:00 p.m. (hora peruana).

*PAÍS HORA México 7:00 p.m. Perú 8:00 p.m. Ecuador 8:00 p.m. Colombia 8:00 p.m. Chile 10:00 p.m. Argentina 10:00 p.m. Brasil 10:00 p.m.

El cuadro de Ricardo Ferretti marcha en la tercera casilla con 22 puntos, a cuatro del líder Santos, y en el Estadio Universitario está cerca de sumar un año imbatible, aunque al plantel, según el técnico, no les presiona.



"No causa ni presión ni nos hace más ni menos, son estadísticas y cada partido se presentan situaciones que tenemos que solucionar y si llegas a lograrlo no es que te programes, sino que cada partido tienes que salir a ganar o mínimo a empatar; nadie de nosotros está preocupado en este sentido", dijo el 'Tuca'.

León, por su lado, no la pasa bien en este Clausura, pues apenas ha sumado 15 puntos y si bien aún tiene opciones de llegar a la fiesta grande del fútbol mexicano, su irregular campaña no lo hace favorito ante Tigres.



El equipo de Gustavo Díaz viene de empatar en casa 2 a 2 frente a Lobos de la BUAP y marcha en la duodécima casilla de la clasificación.



La buena noticia para la 'Fiera' es la recuperación de su figura y goleador Mauro Boselli, quien se perdió los últimos dos duelos de su cuadro.



"Nos han pegado las lesiones en este semestre y que regrese Mauro es muy importante. Nos pone contentos primero por él, pero su cuota goleadora es importante y los partidos se ganan con goles", dijo el técnico del León.