Tigres UANL y Tijuana se ven las caras este domingo en el Estadio Universitario de Nuevo León por la fecha 2 del Torneo Apertura 2018 de Liga MX. Podrás seguir el minuto a minuto por la web Depor.com. El duelo entre ambas escuadras será transmitido vía Televisa Deportes desde las 6:00 p.m. (hora peruana y mexicana). No te lo pierdas.

Los dirigidos por Ricardo Ferretti saltarán al campo con lo mejor de su arsenal con el único objetivo de alargar a dos su racha de victorias en el Apertura, luego de vencer por 2-0 a León en la jornada anterior. Pese a que en la Copa MX los 'Felinos' fueron derrotados frente por el Atlético San Luis.

PAÍS HORARIO Perú 6:00 p.m. Colombia 6:00 p.m. México 6:00 p.m. Ecuador 6:00 p.m. Chile 8:00 p.m. Argentina 8:00 p.m.

Tigres tratará de mantener su invicto de 28 partidos como local ante los 'Xolos' de Tijuana, que en su debut derrotó por 2-1 al Chivas de Guadalajara y querrá dar la sorpresa en un campo en donde no gana desde hace más de dos años.

Futuro incierto. Esta última semana, la agenda de los 'Felinos' ha estado marcada por la abierta posibilidad de que su entrenador sea nombrado como el próximo DT de México, tras la decisión de Juan Carlos Osorio de no seguir al mando del 'Tri' tras su eliminación el Mundial Rusia 2018.

Sobre ello, el defensor de Tigres, Torres Nilo dijo: ''he escuchado sus declaraciones (de Ferretti), pero no he visto su postura. Para nosotros es y seguirá siendo nuestro entrenador. Es un extraordinario técnico y pues los rumores son por eso mismo", sentenció en la previa del duelo contra Tijuana por la Liga MX.

Tigres vs. Tijuana: alineaciones probables

Tigres : Nahuel Guzmán, Hugo Ayala, Jorge Torres Nilo, Rafael Carioca , Lucas Zelarayán, Guido Pizarro, Javier Aquino, Jurgen Damm, Luis Rodríguez, Jesús Dueñas y André-Pierre Gignac

Tijuana: Gibran Lajud; Omar Mendoza, Juan Valenzuela, Julián Velázquez, Luis Fuentes; Luis Chávez,Ignacio Rivero, Diego Rodríguez, Jesús Angulo; Juan Lucero, Erick Torres.