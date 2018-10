¿Debió ser anulado? En el Tigres vs. América se vivió la primera polémica del partido, que seguro irá a los resúmenes deportivos del domingo. Bruno Valdez adelantó a las ‘Águilas’ en el minuto 8, aprovechando un centro que llegó desde la banda derecha. Lo gritó, lo celebraron todos, ni que decir en el México Ciudad, pero ¿por qué el árbitro lo convalidó? Bastante polémico todo.



En el video puede verse como un jugador del América , que está en posición adelanta, participa en la jugada, pese a no tocar el balón con los pies. En ese momento, otro futbolista tira el centro y ahí aparece solo Bruno Valdez para poner el 1-0 del partido sobre Tigres en el estadio de Nuevo León.



Nada tenía que hacer Nahuel Guzmán, como el resto de compañeros, que creyeron que el jugador visitante se encontraba fuera de juego. Es más, en la línea de la jugada, no puede entenderse como el juez de línea no levanta el banderín. Las redes sociales también criticaron tal acción.



América celebró primero en un partido en donde buscan seguir en los primeros lugares de la tabla de posiciones, mientras que Tigres lucha por seguir en la zona de Liguilla.