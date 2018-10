Lo gritaron todos los aficionados en el Estadio Universitario de Nuevo León. En el Tigres vs. América , Luis Alfonso Rodríguez puso la paridad con un soberbio disparo a los 31 minutos de juego. La igualdad de un partido parejo, en donde las ‘Águilas’ se pusieron en ventaja con un polémico tanto de Bruno Valdez que no debió ser convalido por los jueces.



Sin embargo, ahí estaba el ‘Chaka’ Rodríguez para hacer estallar a un estadio repleto de gente, que luego – y de seguro – se prepara para ver la pelea de McGregor vs. Khabib. Tigres fue constante luego del golpe que recibió a los 8 minutos y encontró la justicia divina, 23 minutos después.



Tigres lucha por mantenerse en los puestos de la Liguilla, mientras que América pelea con Cruz Azul por el liderato del torneo. Partidazo que juega en Nuevo León. Para no perderse el segundo tiempo en donde seguramente habrá más jugadas de peligro y por qué no goles.