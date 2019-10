¡Desde el Universitario! Tigres vs. Cruz Azul EN VIVO: horarios y canales del partido por Apertura 2019 Liga MX.

Tigres y Cruz Azul juegan en el Universitario por la fecha 15 del Apertura 2019 Liga MX. Los dirigidos por el 'Tuca' Ferretti quieren sumar tres puntos e intentar sacudirse del mal momento que vivieron el fin de semana pasado luego que enfrentaron en un partido más que polémico al Veracruz. Sigue el MINUTO A MINUTO y conoce la programación de canales y horarios por Depor.com

Los 'cruzados', equipo de Robert Dante Siboldi necesita vencer a tigres para continuar con la ilusión mínima de Liguilla pero las cosas se complican en el seno celeste por el tema de lesiones.

Tigres vs. Cruz Azul: horarios y canales del partido

México - 9:05 p.m. | TUDN y Canal 5

Ecuador - 9:05 p.m.

Perú - 9:05 p.m.

Colombia - 9:05 p.m.

Venezuela: 10:05 p.m.

Bolivia - 10:05 p.m.

Paraguay - 10:05 p.m.

Argentina - 11:05 p.m.

Chile - 11:05 p.m

Uruguay - 11:05 p.m.

España - 4:05 a.m. (domingo 27 de octubre)

"No me gusta ganar como sea, me gusta ganar de acuerdo con mi estilo; detesto cuando me dicen que hay que ganar como sea porque no lo comparto y no lo voy a hacer", advirtió Siboldi en conferencia de prensa luego del entrenamiento de Cruz Azul.



'La Máquina' marcha en el lugar 14 del Apertura con 16 puntos a seis lugares de los puestos que dan boleto a la Liguilla para disputar el título del fútbol mexicano.



Siboldi defendió el estilo que llegó a imponer a Cruz Azul. "Hoy puedo asegurar que ningún rival nos ha superado futbolísticamente, nos han ganado más por lo que hemos dejado de hacer que por lo que el rival ha hecho".



La exigencia para el técnico fue clasificar al equipo a la Liguilla, y si no lo consigue sabe que todos, cuerpo técnico y jugadores, corren riesgo de irse.



"Todos nos estamos jugando el puesto en cada partido, nadie está seguro, ni yo, y hay que ver quién puede continuar en el siguiente torneo", aseveró.



"Nosotros ya empezamos a planear el siguiente torneo, pero estamos concentrados en los cuatro partidos que nos restan, queremos la clasificación y no vamos a descuidar cada partido, pero tampoco podemos empezar a planear a última hora", detalló.



Tigres vs. Cruz Azul: posibles alineaciones

Tigres: Nahuel Guzmán, Luis Rodríguez, Hugo Ayala, Juan Sánchez, Francisco Venegas, ​Guido Pizarro, Javier Aquino, Rafael De Souza, Lucas Zelarayán, Eduardo Vargas y André Pierre Gignac.



Cruz Azul: ​Jesús Corona, Juan Escobar, Pablo Aguilar, Julio Domínguez, Adrián Aldrete, Rafael Baca, Roberto Alvarado, Orbelín Pineda, Guillermo Fernández, Jonathan Rodríguez y Milton Caraglio.



