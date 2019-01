Tigres UANL vs Cruz Azul: chocan en partidazo por la fecha 3 del Clausura 2019 Liga MX

Tigres vs. Cruz Azul chocan (EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO) por la fecha 3 del Clausura 2019 Liga MX en el estadio Universitario este sábado desde las 9:00 p.m. (hora local) 10:00 p.m. (hora peruana), con la transmisión de TDN, Televisa deportes y Canal 5 Televisa. Mira las estadísticas, incidencias y goles por la web de Depor.com.

Los Tigres UANL del entrenador brasileño Ricardo Ferretti recibirán mañana al Cruz Azul, finalista del pasado torneo Apertura, en uno de los partidos más atractivos de la tercera jornada del Clausura 2019 del fútbol mexicano.

Tigres vs. Cruz Azul: horarios en el mundo:

Ecuador - 10:00 p.m.

Perú - 10:00 p.m.

Colombia - 10:00 p.m.

México - 9:00 p.m.

Bolivia - 11:00 p.m.

Chile - 12:00 a.m. (sábado 19 de enero)

Argentina - 12:00 a.m. (sábado 19 de enero)

Uruguay - 12:00 a.m. (sábado 19 de enero)

Paraguay - 12:00 a.m. (sábado 19 de enero)

España - 4:00 a.m. (sábado 19 de enero)

Aunque Ferretti aseguró en la semana que el encuentro es uno más porque para él solo es especial enfrentar al Monterrey, el rival más enconado de los Tigres, el partido está rodeado de expectativas por poner frente a frente a dos de los candidatos a disputar el título.

De la mano de Ferretti los Tigres han alcanzado cinco de las últimas nueve finales del campeonato de liga, de la cuales han ganado tres. Sin embargo, en el pasado Apertura el equipo fue eliminado en cuartos de final y asume este campeonato como una revancha.

En su debut los "felinos" sacaron un empate de última hora en la casa del León pero en su segundo encuentro golearon 0-3 a los Xolos de Tijuana y subieron al quinto lugar de la clasificación.

Mañana debutarán como locales ante un Cruz Azul de inicio lento, que empató en casa del Puebla y perdió como local ante las Chivas de Guadalajara, lo cual lo tiene con un solo punto y el duodécimo lugar de la clasificación.

Dirigido por el entrenador portugués Pedro Caixinha, el equipo aún no mostró el buen fútbol de la temporada pasada y mañana tratará de hacerlo ante un rival duro, con goleadores de la talla del francés André Pierre Gignac, el ecuatoriano Enner Valencia y el chileno Eduardo Vargas y con equilibrio en todas sus líneas.

Los Azules igual poseen una plantilla de nivel y cuentan con delanteros de calidad como los uruguayos Jonathan Rodríguez y Martín Cauteruccio y el argentino Milton Caraglio, quienes buscarán hacerse presente para sacar a los celestes de los lugares bajos de la tabla de posiciones.



Con información de EFE