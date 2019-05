¡Desde Nuevo León! Tigres vs. León EN VIVO vía Televisa Deportes: hora, fecha y canal duelo ida final Clausura Liga MX

Tigres y León chocan este jueves (EN VIVO | EN DIRECTO | LIVE HD) vía Televisa Deportes por la final ida del Torneo Clausura 2019 de Liga MX desde el Estadio Universitario Nuevo León con el retorno del peruano Pedro Aquino. Sigue el minuto a minuto a través de TV Azteca y TDN para América Latina por Depor.com este jueves desde las 20:45 horas (horario peruano y mexicano).



León y Tigres UANL, los dos mejores clubes del torneo Clausura del fútbol mexicano, disputarán una inédita final en la que buscarán alzar el trofeo de campeón para cerrar con broche de oro la temporada regular en la que finalizaron en los dos primeros lugares y como los equipos más goleadores del certamen.



León, que impuso un récord histórico de 12 triunfos consecutivos, registró 41 puntos en el liderato de la tabla general y sumó 41 goles, mientras que Tigres lo escoltó con 37 unidades y 33 goles.

León vs Tigres: horarios en el mundo

México - 8:45 p.m.

Ecuador - 8:45 p.m.

Perú - 8:45 p.m.

Colombia - 8:45 p.m.

Bolivia - 9:45 p.m.

Chile - 9:45 p.m.

Paraguay - 9:45 p.m.

Argentina - 10:45 p.m.

Uruguay - 10:45 p.m.

España - 3:45 a.m. (viernes 24 de mayo)

"Están los dos equipos que en el torneo hicieron buena campaña, alzar el título sería como un premio a eso. Estamos el número uno y dos de la tabla, esperamos que se mantenga así y que el uno pueda ganar", dijo el colombiano William Tesillo, defensor del club León.



El primer partido por la final se disputará el jueves en el estadio Universitario de Monterrey, y cuatro días después se jugará el encuentro de vuelta en el estadio Nou Camp de León.



"Todo ha sido muy bueno y excelente, pero queda lo más importante que es el título, hay que cerrar con broche de oro, si no, todo lo que se hizo no valdrá la pena", dijo el ecuatoriano Ángel Mena, mediocampista del León, y quien se erigió como el goleador del torneo con 14 tantos.



León busca su octavo título tras los conseguido en las temporadas 1947-1948, 1948-1949, 1951-1952, 1955-1956, 1991-1992, y en los torneos Apertura 2013 y Clausura 2014.



En tanto, el equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León va tras su séptima estrella después de las obtenidas en las temporadas 1977-1978 y 1981-1982, y en los torneos Apertura 2011, Apertura 2015, Apertura 2016 y Apertura 2017.



" Estamos muy bien, el hecho de disputar una final más es motivo de estar contento, pero no satisfecho, todavía nos falta, sabemos las cosas que tenemos que mejorar para llegar a este partido lo mejor posible", reconoció el director técnico de Tigres, el brasileño Ricardo "Tuca" Ferretti.

Tigres vs León: posibles alineaciones

Tigres : Nahuel Guzmán; Carlos Salcedo, Hugo Ayala, Jorge Torres Nilo; Rafael de Souza, Guido Pizarro, Javier Aquino, Luis Rodríguez; Eduardo Vargas, André-Pierre Gignac, Luis Quiñones. DT: Ricardo Ferretti.



León: Rodolfo Cota; Andrés Mosquera, Fernando Navarro, William Tesillo, Ramiro González; Luis Montes, Ángel Mena, Jean Meneses, José Iván Rodríguez; Vinicio Angulo, Joel Campbell. DT: Ignacio Ambriz.

Con información de Reuters

