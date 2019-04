Con polémica: Eduardo Vargas marcó el 1-0 de Tigres ante Santos por Concachampions 2019 [VIDEO]

Estalló el 'Volcán', pero también los laguneros, tras el gol de Eduardo Vargas , a los ocho minutos, para el 1-0 de Tigres ante Santos por el partido de ida de las semifinales de la Concachampions 2019. El delantero chileno abrió la cuenta, pero luego de un posible fuera de juego previo suyo y de Julián Quiñones.

El balón salió desde el fondo de la defensa 'Felina', y tanto Quiñones como Vargas aparecieron para romper la línea de Santos, aunque quedó la duda si ambos jugadores estaban habilitados o no. Lo cierto es que el colombiano definió, el portero dio rebote, y Vargas solo tuvo que empujar el balón para el primero del encuentro.



Tigres y Santos se enfrentan en el 'Volván' de Nuevo León, por el partido de ida de las semifinales de la Concachampions 2019.



Con cinco finales en los últimos nueve campeonatos, de las cuales ganó tres, los "felinos" del entrenador brasileño Ricardo Ferretti saldrán a buscar goles a pesar de no contar con Gignac, lesionado.



Los dos cuadros vienen de cumplir actuaciones convincentes en cuartos de finales ante rivales de la MLS; Tigres venció 3-0 al Houston Dynamo y el Santos eliminó por 6-2 al New York Red Bulls, sin embargo en la liga fueron superados el pasado fin de semana, los felinos por América y Santos, 1-0 por el Atlas.

