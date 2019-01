Tigres vs. Tijuana: se miden desde Estadio Caliente por la jornada 2 del Clausura 2019 de la Liga MX

Tigres UANL y Tijuana se miden EN VIVO, EN DIRECTO y LIVE HD desde el mítico Estadio Caliente ONLINE TV por la segunda jornada del Clausura 2019 de Liga MX. No te lo pierdas. Sigue el minuto a minuto por Depor.com. Podrás disfrutar STREAM de este partidazo a través de FOX Sports a partir de las 22:00 horas en Perú.

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de Tigres y Tijuana.



Tigres UANL vs. Tijuana: horarios en el mundo

Ecuador - 10:00 p.m.

Perú - 10:00 p.m.

Colombia - 10:00 p.m.

México - 9:00 p.m.

Chile - 00:00 a.m.

Argentina - 00:00 a.m.

Uruguay - 00:00 a.m.

España - 5:00 a.m.

El poderoso equipo de Tigres inició el torneo Clausura con un amargo empate ante Club León que dejó muchas dudas en el equipo del 'Tuca' Ferreti que busca ganar el título que le es esquivo hace dos torneos. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo por la Liga MX.

Tigres vs. Tijuana protagonizarán un partido que pinta como entretenido por el historial que hay entre ambos conjuntos: partidos intensos, con marcadores ajustados y con un solo ganador en los últimos tres años. Tiempo en el que los Xolos no saben de punto alguno contra los felinos.

La última vez que Tijuana venció a Tigres fue el 13 de febrero del 2016. Desde ahí pasaron 7 partidos y todos triunfos de Tigres con valla invicta. Sí, una paternidad total de los dorados que quieren ampliar la racha de la mano de André Pierre Gignac y Jurgen Damm.

'Caninos' y 'felinos' van en busca de su primer triunfo en el Clausura de la Liga MX y son los Xolos los que esperan que la cancha sintética del estadio Caliente juegue a su favor ante la segunda plantilla más costosa del torneo mexicano. Un desafío complicado para los de Tijuana, pero no imposible.

"Tigres es un equipo que tiene jerarquía y muy buen volumen de jugadores, sobre todo al ataque, con muchas variantes. Nosotros tenemos que resolver las deficiencias que tengan y potenciar las cosas que nosotros hacemos bien", comentó Óscar Pareja, técnico de Xolos que debutará en la Liga MX.