Tijuana vs Atlas vía Fox Sports: se enfrentan por la novena fecha del Clausura 2019 Liga MX

Tijuana vs. Atlas se enfrentan (EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO) con transmisión de Fox Sports por la fecha 9 del Clausura 2019 Liga MX , este viernes 1 de marzo, desde las 10:00 p.m. (hora peruana) y 9:00 p.m. (hora local). Sigue las incidencias, goles y MINUTO a MINUTO por la web de Depor.com. Tijuana buscará mantener su buen paso cuando reciba a un golpeado Atlas en su cancha sintética.

Tijuana vs. Atlas: horarios del partido



Ecuador - 10:00 p.m.

Perú - 10:00 p.m.

Colombia - 10:00 p.m.

México - 9:00 p.m.

Bolivia - 11:00 p.m.

Chile - 12:00 a.m. (sábado 2 de marzo)

Argentina - 12:00 a.m. (sábado 2 de marzo)

Uruguay - 12:00 a.m. (sábado 2 de marzo)

Paraguay - 12:00 a.m. (sábado 2 de marzo)

España - 4:00 a.m. (sábado 2 de marzo)

Un invicto de ocho partidos registra Tijuana entre Liga MX y Copa MX. Los 'Xolos' están en zona de clasificación a la liguilla final por el título, y en la Copa, vienen de sellar su clasificación a cuartos de final tras vencer a Alebrijes.

Tijuana marcha en el séptimo casillero con 13 puntos, aunque por lo apretado de la tabla, no puede permitirse tropezar. El cuadro que dirige Óscar Pareja tratará de hacer de Atlas su tercera víctima liguera seguida en casa, después de Toluca y Veracruz.

Con la probable reaparición del peruano Anderson Santamaría tras recuperarse de una lesión, Atlas querrá retomar el camino que lo lleve a los puestos de liguilla. Los 'Zorros' no conocen de triunfos desde hace cuatro encuentros.

Atlas llegará a Baja California días después de ser eliminado de la Copa MX, en penales, a manos de Dorados. Ahora, el cuadro tapatío enfocará toda su atención en Liga MX, en la que es décimo con 10 unidades.

