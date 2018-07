Torneo Apertura Liga MX 2018: programación de la jornada 1 del campeonato mexicano

Los cuatro clubes más populares del fútbol mexicano, Guadalajara , América, Cruz Azul y Pumas UNAM, buscarán regresar a la escena en el torneo Apertura Liga MX que comienza el viernes para acabar con el dominio que han impuesto los equipos del norte, que han ganado cinco de los últimos siete certámenes.



Desde que América alzó el título en el Apertura 2014, Tigres UANL y Santos Laguna se han repartido la gloria. El club de la Universidad Autónoma de Nuevo León ha sido campeón del Apertura 2015, Apertura 2016 y Apertura 2017, en tanto el actual monarca Santos lo ha sido en el Clausura 2015 y Clausura 2018.



El torneo Apertura iniciará el viernes cuando Veracruz reciba a Pumas y Atlas enfrente al Querétaro.



"Cruz Azul es la cuarta institución más ganadora del fútbol mexicano y en pocos años tenemos que ser primeros y lo seremos. En 15 días se conformó un equipo muy competitivo, se hicieron 10 contrataciones para armar un gran plantel", dijo el director deportivo Ricardo Peláez, quien llegó en mayo para acabar con la sequía de títulos de más de 20 años que sufre el club.



El colombiano Andrés Rentería, los argentinos Iván Marcone y Milton Caraglio, el paraguayo Pablo Aguilar, el chileno Igor Lichnovsky, además de los mexicanos Martín Zuñiga, Elías Hernández, Roberto Alvarado, Misael Domínguez y Antonio Sánchez son los jugadores que llegaron a Cruz Azul para ponerse a las órdenes del técnico portugués Pedro Caixinha.



La "Máquina Celeste", que no alza el título desde el torneo Invierno 1997, enfrentará el sábado a Puebla.



En tanto América, que solamente contrató al delantero colombiano Roger Martínez, sufrió la baja de su atacante francés Jérémy Ménez, quien se perderá el torneo debido a una rotura de ligamentos de la rodilla izquierda durante un partido de preparación.



Además, el técnico Miguel Herrera no contará por tres semanas con el mediocampista paraguayo Cecilio Domínguez debido a una fractura de mandíbula que sufrió en un amistoso.



"Estamos en el club más grande de México, así que el tipo de presión siempre es mucha, se tiene que ganar. Uno como delantero tiene que hacer goles porque si no, no sirve, y a eso vengo acá", dijo Martínez.



Las "Águilas" del América visitarán el domingo al Necaxa.