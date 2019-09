TUDN y Canal 5 EN VIVO: sigue la jornada 12 del Apertura 2019 Liga MX programación, fixture, resultados y tabla

Sigue vía TUDN y Canal 5 EN VIVO Apertura 2019 Liga MX | El torneo mexicano está cerca del final de la etapa regular en el Torneo Apertura y los 19 equipos se mantienen en la lucha por clasificar a la Liguilla Final o mejorar los promedios en la Tabla del Cociente para evitar el descenso. Es así que este fin de semana, los partidazos que nos trae México prometen exaltar a más de uno, sobre todo, el América vs. Chivas y el Tigres vs. Monterrey.



Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación. Sigue las principales incidencias del encuentro por el MINUTO a MINUTO de Depor.com.



La acción iniciará este viernes 27 de septiembre con el compromiso entre Puebla y León pactado para las 7:00 p.m. (horario peruano). Dos horas después, Atlas querrá hacer respetar la casa ante Querétaro.

Sin duda, el partido más importante de la fecha será el que protagonicen América y Chivas. Este clásico nacional tendrá un sabor especial porque ambos equipos quieren terminar con la mala racha que les persigue.

De otro lado, Monterrey recibirá a Tigres en una edición más del clásico regiomontano. Los ‘Rayados’, por el momento, están en posiciones de Liguilla. Mientras que los ‘Felinos’ buscarán meterse entre los ocho mejores.

Liga MX 2019: programación y resultados de la jornada 12

Viernes 27 de septiembre

Puebla vs. León

7:00 p.m.

TV Azteca



Atlas vs. Querétaro

9:00 p.m.

TV Azteca



Sábado 28 de septiembre

Pachuca vs. Cruz Azul

5:00 p.m.

Fox Sports



Necaxa vs. Juárez

7:00 p.m.

TUDN



Monterrey vs. Tigres

7:06 p.m.

Fox Sports



América vs. Chivas

9:05 p.m.

TUDN



Domingo 29 de septiembre



Pumas vs. Santos Laguna

12:00 m.

TUDN



Atlético San Luis vs. Tijuana

5:00 p.m.

ESPN



Veracruz vs. Toluca

7:00 p.m.

TV Azteca



Apertura 2019 Liga MX

