transmitirá el choque entre EN VIVO y EN DIRECTO, tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en la plataforma de paga de ViX Premium. Recuerda que este evento está programado para este martes 29 de septiembre en el (New Jersey, Estados Unidos), a partir de las 7:00 p.m. en México, con una hora más en Perú, Colombia y Ecuador. Además de TUDN, podrás mirarlo en suelo mexicano vía TV Azteca 7 y Canal 5 de Televisa. No recomendamos Fútbol Libre TV.

México vs. Perú. (Video: Selección Mexicana)
México vs. Perú. (Video: Selección Mexicana)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC