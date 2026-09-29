pasará el compromiso entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, este miércoles 29 de septiembre desde las 8:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador, con una hora menos en suelo mexicano. ¿A qué hora está programado el inicio de este evento? Además de los horarios antes mencionados, recuerda que en Argentina comenzará a las 10:00 p.m. y a las 3:00 a.m. del miércoles 30 en España. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! TUDN y Canal 5 de Televisa son las otras opciones para mirar este cruce.

México vs. Perú se ven las caras en un amistoso FIFA. (Video: Selección Mexicana)
México vs. Perú se ven las caras en un amistoso FIFA. (Video: Selección Mexicana)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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