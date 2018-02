Desde su llegada a México, Anderson Santamaría ha tenido más elogios que críticas. Lo mostrado en los minutos que le ha dado el entrenador Enrique Meza han bastado para que la realidad sea esa. Y no solo los hinchas están contentos con el peruano, sino que lo evidencia el propio club a través de su cuenta de Twitter.

En pleno partido ante Chivas de Guadalajara, en el que Anderson Santamaría es titular por primera vez en la Liga MX, un usuario consultó sobre lo hecho por el defensor hasta el momento. De inmediato, desde el Twitter de la 'Franja' se encargaron de despejar la duda.

Evidentemente satisfechos con la actuación de Anderson Santamaría, hasta se animaron en sugerir un sobrenombre. "No sé tú, pero ya la queremos llamar "La Muralla peruana"", publicaron. No es para menos, frente al 'Rebaño, y en general, lo hecho por el exjugador de Melgar es para destacar.

Chivas visita a Puebla en busca de su segunda victoria del torneo. El Guadalajara, que viene de perder con Monterrey y con sus cuatro puntos es decimoquinto, necesita apretar el paso para no rezagarse en la tabla y quedarse fuera de la liguilla, como le sucedió la campaña pasada.



"Estoy tranquilo, porque veo que jugamos bien pero no nos ha alcanzado por diferentes cosas”, dijo el zaguero de Chivas, Carlos Salcido. "El equipo viene haciendo bien las cosas bien pero tenemos que crecer porque no nos ha alcanzado". Puebla acumula seis puntos y es décimo.